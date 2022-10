Florentino Pérez salva las cuentas gracias a la 'palanca' de Sixth Street

Los 316 millones de euros obtenidos gracias al acuerdo con la empresa estadounidense impidieron que el Real Madrid cerrase el último ejercicio con unas pérdidas de 127 millones de euros La remodelación del Santiago Bernabéu ha impulsado la deuda del club blanco hasta los 1.500 millones de euros

La remodelación del Santiago Bernabéu se ha convertido en la principal preocupación de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a nivel económico, ya que las obras han impulsado la deuda del club desde los 890 hasta los 1.500 millones de euros, según el análisis que ha hecho de las cuentas de la pasada temporada que el club madridista presentó este domingo en la asamblea general ordinaria el blog especializado en economía y deporte 'Swiss Ramble'.

El presidente madridista se ha agarrado también a una 'palanca' para aumentar en 507 millones de euros los ingresos de la pasada campaña, ya que el acuerdo con la empresa estadounidense Sixth Street, espectalizada en la gestión de estadios, que adquirió el 30% de los nuevos ingresos del Bernabéu durante los próximos 20 años, le permitió obtener 316 millones de euros.

De no haber sido por este acuerdo, el Real Madrid hubiera cerrado la pasada temporada con unas pérdidas antes de impuestos de 127 millones de euros, y no con un beneficio neto de 12,94 millones de euros. Es decir, el resultado económico del ejercicio no fue tan positivo como el club 'vendió' a los socios en la última asamblea.

El club madridista ha presupuestado un aumento adicional de los ingresos de 770 millones de euros para esta temporada.