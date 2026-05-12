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REAL MADRID
Florentino Pérez en rueda de prensa, en directo hoy: última hora del Real Madrid en vivo
El Real Madrid anuncia que el presidente ofrecerá una rueda de prensa esta misma tarde tras la celebración de la Junta Directiva
Sorpresa mayúscula. El Real Madrid ha anunciado de imprevisto que Florentino Pérez, presidente de la entidad, dará una rueda de prensa esta misma tarde, a las 18:00 horas.
"El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa", explica el club. Aquí podrás seguir la intervención íntegra en directo.
Florentino Pérez, Trending Topic en España
Apenas unos minutos después del anuncio, Florentino Pérez ya es Trending Topic en España. Ahora mismo se sitúa en el puesto 20, pero irá subiendo con el paso de las horas.
¿Anuncio importante a la vista?
La poca previsión con la que se ha anunciado la rueda de prensa invita a pensar que Florentino Pérez podría hacer algún anuncio importante ante los medios. Recordamos que su comparecencia se producirá una vez termine la Junta Directiva prevista para esta tarde.
Mucha expectación
El presidente del Real Madrid dará la cara esta tarde tras dos temporadas marcadas por los fracasos deportivos y la poca estabilidad en el vestuario. Recuerda que en este directo podrás seguir de manera íntegra la intervención del directivo.
¡Rueda de prensa de Florentino!
El Real Madrid ha anunciado mediante un comunicado oficial que el presidente hablará esta misma tarde, a las 18:00h.
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