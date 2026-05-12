Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino rueda de prensaPrelista EspañaGiro ItaliaSusana GuaschSergio RamosTopuriaSneijderClasificación Giro ItaliaSorteo Final Four balonmanoRafael JódarCuándo juega JodarMarc MárquezReal MadridVeselyA qué hora juega el BarcelonaCalculadora descenso LigaPueblosMessiMaldiniLamine Yamal PalestinaGonzalo BernardosPerros y gatosPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Florentino Pérez en rueda de prensa, en directo hoy: última hora del Real Madrid en vivo

El Real Madrid anuncia que el presidente ofrecerá una rueda de prensa esta misma tarde tras la celebración de la Junta Directiva

Florentino Pérez, en una imagen de archivo

Florentino Pérez, en una imagen de archivo / Agencias

Christian Blasco

Christian Blasco

Sorpresa mayúscula. El Real Madrid ha anunciado de imprevisto que Florentino Pérez, presidente de la entidad, dará una rueda de prensa esta misma tarde, a las 18:00 horas.

"El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa", explica el club. Aquí podrás seguir la intervención íntegra en directo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL