Florentino Pérez: "Aquí no se rinde nadie"

Florentino Pérez ha sido uno de los protagonistas del acto celebrado por el Real Madrid este domingo. El club ha realizado la entrega de insignias a los socios con mayor antigüedad. Un total de 730 madridistas fueron homenajeados en la Ciudad Real Madrid, con 440 insignias de oro (50 años de fidelidad ininterrumpida) y 290 de oro y brillantes (60 años).

El presidente del conjunto blanco realizó un discurso en el que ensalzó la emotividad del acto: "Este es uno de los actos más emocionantes de los que celebramos en nuestro club. Vamos a compartir un momento especialmente entrañable y estoy seguro de que este es uno de esos días que no olvidaréis nunca. Es un acto para daros las gracias por vuestra lealtad y vuestro compromiso y, sobre todo, por dedicar toda una vida a nuestro Real Madrid".

Florentino Pérez, durante el acto / Rodrigo Jiménez / EFE

"El madridismo es una actitud ante la vida, que tiene que ver con el trabajo, con el sacrificio, con el afán de superación permanente, con la humildad, el respeto, el compañerismo y la solidaridad. Y con todos estos valores que han marcado la historia de nuestro club”, añadió Florentino ante los socios presentes.

Además, el mandatario madridista también quiso dejar un mensaje importante en cuanto a la exigencia que debe reinar en el club: "Sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid. Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título".

"Juntos hemos sido testigos de buena parte de la historia de nuestro club. Pero todo lo que hemos conseguido ha sido porque hemos formado una gran familia. El Real Madrid es el mejor club del mundo, el más laureado y también el más querido y admirado, por nuestros valores y por la unidad que hemos sabido forjar en los buenos momentos y también en las circunstancias más difíciles", explicó.

El conjunto blanco atraviesa un momento complicado y se juega todo lo que queda de temporada a la carta de la Champions. El reto es mayúsculo, ya que para seguir avanzando tendrán que remontar el 1-2 a favor del Bayern en el Allianz Arena.