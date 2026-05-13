Florentino Pérez repasa su día a día en La Sexta: "Con lo que tengo encima tengo que dormir bien"

Florentino Pérez ha concedido una entrevista en La Sexta junto a Josep Pedrerol en la que ha repasado algunas cuestiones de su vida cotidiana tras su comparecencia del día anterior en el Santiago Bernabéu.

El presidente del Real Madrid ha mantenido su discurso habitual, dejando también algunas pinceladas sobre sus hábitos personales.

El descanso nocturno, clave en su jornada

Uno de los aspectos más comentados ha sido su rutina de sueño. Florentino Pérez ha explicado que duerme entre seis y siete horas cada noche y que descansa con normalidad.

"Duermo entre 6 y 7 horas, duermo bien, con lo que tengo encima tengo que dormir bien", ha señalado entre risas, reflejando la carga de trabajo que asume en su día a día.

Preguntado por sus hábitos nocturnos, el presidente del Real Madrid ha reconocido que no mantiene una hora fija para acostarse, ya que depende del día. Aun así, ha dejado clara una idea constante en su rutina.

"Pues no sé, depende de la noche. Yo no trasnocho", ha afirmado, subrayando que evita alargar sus jornadas hasta altas horas.

Florentino Pérez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Valdebebas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un estilo personal prácticamente invariable

La conversación también ha girado en torno a su imagen y vestimenta, un aspecto que ha generado curiosidad. Florentino Pérez ha explicado que mantiene una línea muy constante en su forma de vestir.

Ha indicado que suele repetir prendas muy similares, asegurando que utiliza siempre el mismo tipo de traje, con chaquetas prácticamente idénticas entre sí y pantalones del mismo estilo, reforzando una estética continuista.

Más allá de estos detalles sobre su rutina, la entrevista no ha supuesto grandes variaciones respecto a sus declaraciones anteriores en el Santiago Bernabéu, manteniéndose el presidente del Real Madrid firme en su mensaje habitual.