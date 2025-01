Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez será reelegido presidente del Real Madrid por quinta vez consecutiva. El proceso electoral se abrió el pasado 7 de enero y este viernes presentó su candidatura. Como cabía esperar, ha sido validada por la Junta Electoral porque, de hecho, no ha habido ningún otro candidato. Así, el actual presidente continuará al frente del club sin necesidad de elecciones, algo que ya se ha hecho habitual desde que accedió al cargo por segunda vez.

En ese sentido, Florentino ha sido reelegido en los procesos electorales, que no elecciones, de 2009, 2013, 2017 y 2021, convirtiéndose en el único candidato en cada una de estas ocasiones. Las condiciones que él mismo impuso en los estatutos de la entidad tiene mucho que ver en ello. En esta nueva edición, la presentación de su candidatura este viernes no ha sido más que un formalismo, ya que el plazo para presentar otros candidatos finaliza este sábado a las 23:59, aunque todo hace pensar y así lo tienen claro que no habrá oposición.

De esta manera, el próximo lunes 20 de enero, asegura 'Marca', Florentino Pérez será proclamado presidente del Real Madrid hasta 2029. Tendrá tiempo suficiente para transformar al club en una especie de Sociedad Anónima Deportiva cuyo control mayoritario lo realizará la Fundación Real Madrid, tal y como aceptó la última asamblea de socios realizada por el conjunto blanco.