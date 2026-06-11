Florentino Pérez, proclamado oficialmente presidente del Real Madrid hasta 2030

Florentino Pérez ha sido proclamado de forma oficial presidente del Real Madrid hasta el año 2030. La proclamación ha tenido lugar en un acto celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde la Junta Electoral ha hecho entrega del acta que certifica su continuidad al frente de la entidad. El dirigente inicia así su octavo mandato como máximo responsable del club blanco, tras imponerse en las urnas a Enrique Riquelme con 21.741 votos (65%) frente a los 11.814 (35%) obtenidos por su opositor.

La proclamación supone el paso definitivo tras unas elecciones ya resueltas en el plano electoral, pero que ahora quedan formalizadas a nivel institucional. Con este trámite, el Real Madrid cierra el proceso electoral y abre una nueva etapa en la que Florentino seguirá liderando el proyecto deportivo, económico e institucional del club durante los próximos cuatro años.

La nueva Junta Directiva también ha quedado oficialmente constituida, con los nombramientos de Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez como vicepresidentes, además de José Luis del Valle como secretario y el resto de vocales que completan el organigrama directivo.

El regreso de Mourinho, la primera decisión del nuevo ciclo

Con esta proclamación, Florentino Pérez consolida una etapa, de dos fases, que comenzó en el año 2000 y que se prolongará al menos hasta 2030. En este periodo, el Real Madrid ha conquistado 66 títulos entre todas sus secciones, con 37 en fútbol y 29 en baloncesto, incluyendo siete Copas de Europa de fútbol que han marcado una de las eras más exitosas del club.

En el plano deportivo, el inicio de este nuevo mandato viene acompañado de una de las grandes novedades del ciclo: el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico portugués vuelve a la entidad madridista más de una década después de su primera etapa con el objetivo de relanzar el proyecto y devolver al equipo a la lucha por los títulos tras una temporada en blanco.

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Comunicado oficial del Real Madrid

"La sala de juntas de la Ciudad Real Madrid acogió el acto de proclamación de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid C. F. y de su Junta Directiva:

D. Florentino Pérez Rodríguez N.º SOCIO 1.484 PRESIDENTE

D. Eduardo Fernández de Blas N.º SOCIO 4.040 VICEPRESIDENTE

D. Pedro López Jiménez N.º SOCIO 10.321 VICEPRESIDENTE

D. Enrique Sánchez González N.º SOCIO 11.707 VICEPRESIDENTE

D. Enrique Pérez Rodríguez N.º SOCIO 5.302 VICEPRESIDENTE

D. José Luis del Valle Pérez N.º SOCIO 40.441 SECRETARIO

D. Jerónimo Farré Muncharaz N.º SOCIO 1.823 VOCAL

D. Manuel Cerezo Velázquez N.º SOCIO 9.185 VOCAL

D. José Sánchez Bernal N.º SOCIO 10.367 VOCAL

D. Manuel Torres Gómez N.º SOCIO 11.787 VOCAL

D. Manuel Gómez Barrera N.º SOCIO 14.388 VOCAL

D. Gumersindo Santamaría Gil N.º SOCIO 14.784 VOCAL

D. José Manuel Otero Lastres N.º SOCIO 16.033 VOCAL

D. Nicolás Martín Sanz-García N.º SOCIO 17.859 VOCAL

D. Manuel Redondo Sierra N.º SOCIO 22.351 VOCAL

Dña. Catalina Miñarro Brugarolas N.º SOCIA 47.022 VOCAL

D. José Ángel Sánchez Periáñez N.º SOCIO 47.654 VOCAL

D. Francisco García Sanz N.º SOCIO 51.999 VOCAL

D. Donato González Sánchez N.º SOCIO 56.092 VOCAL

Bajo la presidencia de Florentino Pérez desde el año 2000, el Real Madrid ha logrado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto.

En fútbol, ha ganado 7 Copas de Europa, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. En baloncesto, ha conquistado 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Florentino Pérez afronta así su octavo mandato como presidente del Real Madrid hasta 2030".