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REAL MADRID

Florentino Pérez presenta este miércoles su candidatura

El empresario inicia su campaña presentando su proyecto bajo el lema 'Mucha historia por hacer'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

EFE

Madrid

El empresario Florentino Pérez presentará este miércoles a partir de las 19.00 horas su candidatura a la presidencia del Real Madrid en el que será su primer acto desde que la junta electoral validó su documentación.

El dirigente madrileño, que se presenta a la reelección en unos comicios en los que se enfrentará al también empresario Enrique Riquelme, expondrá a los medios en un acto que se celebrará en un hotel de la capital las líneas maestras de un proyecto bajo el lema 'Mucha historia por hacer' para seguir teniendo la confianza de los socios del club.

Acto de presentación de la candidatura de Florentino

Acto de presentación de la candidatura de Florentino / Sport

Nada más conocerse la validación de su candidatura, la candidatura de Florentino Pérez instaló una pancarta cerca del Santiago Bernabéu con las siete Ligas de Campeones que el primer equipo logró bajo su mandato en sus dos etapas al frente del club (2000-2006 y 2009-actualidad).

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El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.

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