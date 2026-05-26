REAL MADRID
Florentino Pérez presenta este miércoles su candidatura
El empresario inicia su campaña presentando su proyecto bajo el lema 'Mucha historia por hacer'
EFE
El empresario Florentino Pérez presentará este miércoles a partir de las 19.00 horas su candidatura a la presidencia del Real Madrid en el que será su primer acto desde que la junta electoral validó su documentación.
El dirigente madrileño, que se presenta a la reelección en unos comicios en los que se enfrentará al también empresario Enrique Riquelme, expondrá a los medios en un acto que se celebrará en un hotel de la capital las líneas maestras de un proyecto bajo el lema 'Mucha historia por hacer' para seguir teniendo la confianza de los socios del club.
Nada más conocerse la validación de su candidatura, la candidatura de Florentino Pérez instaló una pancarta cerca del Santiago Bernabéu con las siete Ligas de Campeones que el primer equipo logró bajo su mandato en sus dos etapas al frente del club (2000-2006 y 2009-actualidad).
El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.
- Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo
- La operación Julián Álvarez se calienta: el delantero no renueva y podría salir del Atlético
- La respuesta de Huijsen tras quedarse fuera del Mundial
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- El Barça, afectado por el desenlace del descenso
- Cambio de planes en el Real Madrid con Mourinho
- Gregg Berhalter, técnico del Chicago Fire, quiere el fichaje de Lewandowski: 'Hemos hablado mucho
- Estos son los grandes olvidados en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026