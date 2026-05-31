Florentino Pérez presenta y defiende el nuevo modelo del Real Madrid si sale reelegido

Florentino Pérez revisa la actualidad del Real Madrid y sus objetivos de futuro en caso de ser reelegido presidente, en una entrevista concedida a 'El País'. Expone su plan de club “en el que el socio no sea solo propietario sentimental, sino que también tengan una propiedad económica vinculada a la entidad y que se haga con garantías”. En clave deportiva, habló de la renovación de Vinícius, la adaptación de Mbappé, de Mourinho, de los conciertos en el Bernabéu y del caso Negreira.

Apuesta por el socio

Plantea su propuesta sobre la estructura futura del Real Madrid, en la que los socios puedan tener una propiedad económica del club, con la intención de que sean los órganos internos quien lo lleven a cabo si gana las elecciones. Anuncia que convocará una asamblea de compromisarios para votar su propuesta, porque cualquier cambio debe quedar en manos de la masa social del Real Madrid.

“No me moriré hasta que no consiga que el patrimonio económico del club sea de sus socios. No va a ser de uno que pasa por allí, que no tiene dinero, y que es capaz de pedir un crédito de usura para hacerse con el Madrid”, asegura, e insiste en que es una manera de proteger el patrimonio del club dando protagonismo a los socios, “propietarios históricos” que evitaría poner en riesgo el modelo actual.

Florentino Pérez presidiendo una Asamblea del Real Madrid / EFE

Su idea central es que la masa social sea la que decida cualquier transformación, pero valora la venta a un inversor minoritario en torno al 5%, que serviría, según él, para fijar el valor del club. De esta forma, el otro 95% seguiría en manos de los socios y que cualquier decisión al respecto debería pasar por un referéndum. Esto aseguraría que la marca Real Madrid sería de primer nivel alejándose de una privatización o de ceder el mando del club.

Economía, Vinícius y Mbappé

Presumió del poderío económico del Real Madrid, adelantando que este año los ingresos estarán entorno a los 1.250 millones de euros, pero que su objetivo es situarlos en los 2.000. Para conseguirlo, recurre a la explotación tecnológica del estadio Santiago Bernabéu. Anuncia la vuelta de los conciertos y la implantación del ‘estadio infinito’ en la alianza con Apple, que permitirá a los madridistas vivir los acontecimientos de forma virtual e inmersiva sin estar físicamente en el estadio.

Kylian Mbappé y Florentino Pérez, en la presentación del primero como jugador del Real Madrid. / EUROPA PRESS

Defendió las figuras de Vinícius y Mbappé, dos apuestas personales. “Vinícius nos ha ganado las dos últimas Champions y está muy identificado con el club. ¿Sabe quién no le quiere? Los que no son del Madrid”, subraya, para recordar que el protagonista ha reiterado en varias ocasiones que “quiere seguir toda su vida en el Real Madrid”. “Mbappé ha jugado en una posición que no era en la que venía jugando en el PSG. Eso también le ha descolocado un poco”, justificó. Asegura que sigue "respaldando y confiando" en la actual plantilla.

Negreira, Riquelme y Mourinho

No quiso pasar por alto el ‘caso Negreira’. “No he visto una cosa más grave que esta en la historia del fútbol. Una corrupción sistemática”, volvió a repetir, un recurso al que se acoge de manera sistemática desde que se inició la carrera electoral al igual que su oponente Enrique Riquelme. “Son los mismos de Calderón, cuando tuvo que dimitir en 2009. Han pasado muchos años y siguen ahí”, subraya en un ataque directo a su oponente.

“De mí no puede dudar nadie. No necesito el dinero”, aduce como garantía de una labor económicamente desinteresada para seguir dirigiendo los destinos del club. Por último, se refirió a Mourinho sin dar pistas sobre si será o no el próximo entrenador del Real Madrid en caso de salir reelegido. Repitió lo que ha venido exponiendo sobre el portugués en los últimos días, recordando que aportó un sello competitivo al equipo que desembocó en los posteriores éxitos deportivos cuando se fue.