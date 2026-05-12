Florentino Pérez: "¿La pelea entre Tchouaméni y Valverde? Se pegan todos los años, todos los días. Es peor la filtración"

Florentino Pérez advirtió en reiteradas ocasiones que no iba a valorar nada referente a la situación deportiva vivida en la presente temporada. Y así lo hizo. Eludió todas las preguntas que hacían alusión al futuro del banquillo del Real Madrid y, por supuesto, al delicado capítulo de altas y bajas. Nada de especular sobre entrenadores y posibles fichajes. El presidente madridista entendió que no tocaba hablar del año en blanco.

Sin embargo, Florentino sí quiso afrontar lo sucedido hace solo unos días con motivo de la pelea interna que protagonizaron Tchouaméni y Valverde. El presidente sí aceptó la pregunta y valoró lo sucedido en el seno del vestuario del Bernabéu. Eso sí, hizo un esfuerzo supremo para relativizar el bochorno vivido y la posterior filtración con todo lujo de detalles en la prensa.

"Me parece muy mal la pelea. Y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y no recuerdo ningún año que no se hayan pegado dos jugadores... O cuatro. Pero me parece muy mal que salga de la casa. Se han peleado en todos los años que he estado. Peleas como todos los jóvenes, a uno le das una patada, el otro te la devuelve y luego son tan amigos", sentenció con aire de absoluta normalidad.

La extensa rueda de prensa dio para una repregunta sobre la pelea interna en el vestuario de Arbeloa. En este caso, Florentino volvió a exculpar a ambos jugadores y arremetió contra la filtración más allá del Santiago Bernabeu. "La prensa tiene que analizar lo que es, pero que no digan que porque se pegan dos jugadores ya hay caos en el Madrid. Se pegan todos los años, bueno, se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí. Si alguien dentro del club lo saca fuera es peor que la reyerta entre ellos. Son dos chavales fenomenales, por cierto, y muy buenos. Eso ha sido horrible, eso acaba con el Madrid, no se puede tolerar... Pues yo lo he tolerado durante veinte y tantos años, y no ha pasado nada", apuntilló.

El máximo dirigente madridista sí admitió que como mínimo lo sucedido en la pelea y lo que originó a raíz de las agresiones, sí le ha generado una enorme preocupación. "Para mí es peor la filtración porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente son amigos y se van a tomar un café. Creo que es la primera vez que lo veo en mis 26 años de historia. Y eso también me preocupa", indició finalmente.