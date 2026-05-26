Florentino Pérez ya sabe qué le pide José Mourinho si gana las elecciones del Real Madrid

La carrera electoral exprés a la presidencia del Real Madrid ha tenido un efecto opuesto en los candidatos al despacho presidencial de Concha Espina. Mientras que el Enrique Riquelme ha tenido que pisar el acelerador para intentar convencer a los socios merengues, Florentino Pérez se ha visto obligado a echar el freno de mano a su enésimo proyecto, liderado por el renacido José Mourinho.

¿No contaba el presidente con la capacidad de reacción de Enrique Riquelme para armar a tiempo una candidatura, o en realidad Florentino ha querido forzar al aspirante a dar el paso para que su programa parezca improvisado y hueco? En todo caso, desde el Real Madrid -no hay que olvidar que los estatutos permiten seguir a Pérez "en funciones" durante el proceso electoral- siguen saliendo informaciones sobre los planes de cara a la próxima campaña. Los planes de Florentino...

El diario As recoge este martes información sobre el informe que José Mourino ha elaborado para reforzar la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El acuerdo del portugués con Florentino es un hecho -dos temporadas más una opcional- y la intención eran anunciar esta semana su contratación, una vez que se hubiera liberado de su compromiso con el Benfica. Las elecciones han retrasado la agenda y elevado de 7 a 14 millones de euros la cláusula de salida del 'Mou' del Estàdio da Luz; pero si el presidente de ACS vencer en las elecciones que podrían celebrarse el 7 de junio, habrá luz verde para ejecutar el informe del técnico para reforzar la plantilla.

Un lateral y un central, seguro

¿Qué dice el informe de Mourinho? Según la citada información, el técnico luso quiere reforzar cuatro demarcaciones para arrancar su segunda etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu. Y se trata de cuatro posiciones que considera clave para reequilibrar una plantilla plagada de estrellas pero con importantes carencias en defensa y en el centro del campo.

Es obvio que el tándem Courtois-Lunin mantienen cubierta la portería con garantías. Otra cosa es el centro de la defensa. Con Militao lesionado y Alaba fuera de la plantilla, Mou ha pedido que se reclute a uno o dos centrales, en función de que Antonio Rüdiger decida si renueva o no y que acompañen a Dean Huijsen y Raúl Asencio, los únicos futbolistas disponibles en esta demarcación.

José considera igualmente urgente apuntalar los laterales de la zaga. La marcha de Carvajal no va a dar más protagonimso a Trent Alexander-Arnold, suplente en el Bernebáu y descartado en Inglaterra. El nombre de Diogo Dalot suena con fuerza pues se trata de un carrilero con un perfil más defensivo y experimentado que se ajusta a lo que él necesita.

No más delanteros

El portugués considera que el Real Madrid cuenta en la plantilla con suficientes delanteros y mediapuntas -otra cosa es cómo va a conseguir que encajen todas las estrellas- y que el gran problema reside en el centro del campo. Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Güler, Bellingham, Brahim... son pólvora suficiente en ataque, pero considera que Tchouaméni y Fede Valverde, además de reconciliarse en el vestuario, necesitan más apoyos sobre el terreno de juego.

Mourinho ha pedido dos mediocentros, uno de corte defensivo que pueda rivalizar con Tchouaméni, y otro con capacidad creativa. En definitiva, el relevo de Toni Kroos que han reclamado -sin fortuna- sus antecesores Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. El Madrid busca las salidas de Eduardo Camavinga y Dani Ceballos para aligerar nómina y liberar taquillas en la caseta y aunque no se confirman nombres, vuelve a sonar otro futbolista de confianza del portugués en el Benfica, el noruego Fredrik Aursnes. Pero, en todo caso, José no ha exigido nombres, pero sí perfiles específicos de jugador para reforzar esas posiciones. En cuanto finalice el proceso electoral, si Florentino se ratificar en la presidencia, 'Mou' pisará el acelerador.