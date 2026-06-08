REAL MADRID
Florentino Pérez, tras ganar las elecciones: "Es un resultado extraordinario y aquí sigo"
"Es un día muy feliz para mí y para todo el madridismo", fueron las primeras palabras de Florentino Pérez, antes de confirmar el fichaje de José Mourinho: "Claro, hemos ganado"
Florentino Pérez compareció ante los medios de comunicación tras conocer que seguirá presidiendo el Real Madrid. Entre una gran expectación mediática, el ya presidente electo apareció por el hotel NH Eurobuilding a las 00.37 horas. Florentino siguió el larguísimo proceso electoral desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas y habló ante un nutrido número de seguidores, que le aclamaron.
Sus primeras palabras: "Es un día muy feliz"
A la puerta de entrada del hotel, Florentino fue abordado por los medios de comunicación y estas fueron sus primeras palabras: "Es un día muy feliz para mí y para todo el madridismo".
Se enfadó cuando le preguntaron sobre la indeminación al Benfica por el fichaje de José Mourinho. "¿Es el día de las elecciones y se te ocurren ahora estas preguntas a ti? Anda, anda", le recriminó al periodista.
Después, más calmado, insistió: "Estoy muy contento y estamos muy contentos todos los madridistas".
Confirma a Mourinho
Durante apenas tres segundos, mientras Florentino se dirigía al estrado para hablar ante sus seguidores, apareció la imagen sonriente de José Mourinho. Y así lo confirmó el presidente blanco: "Claro, hemos ganado".
"Hemos ganado en todas las mesas y todas las edades"
A las 00.51 y horas y entre gritos de 'presidente, presidente', agradeció a los seguidores "el apoyo para ganar estas elecciones. Sin vosotro, nada hubiera sido possible". El primer largo aplauso llegó cuando dijo: "Hemos ganado en todas las mesas electorales, en todas las edades. Es un resultado extraordinario y podían haber sido mejores, pues nos han anulado mil votos por correo, los vamos a recurrir".
"Aquí sigo para seguir ganando títulos y para seguir estando orgullosos. Como de la vuelta de José Mourinho", y aquí fue Florentino quien pidió un aplauso.
"No tengan ninguna duda de que el Real Madrid es, ha sido y seguirá siendo de sus socios", añadió el presidente madridista.
Alusión al Papa
En su discurso, habló de los millones de madridistas, "entre ellos el Papa. A quien mañana voy a darle una camiseta del Real Madrid con el número 1".
Mostró su deseo de conquistar "la decimosexta Copa de Europa" y se dirigió a los socios que no le han votado: "Reforzaremos nuestro trabajo para que vean nuestra sensibilidad en contar para todos".
Fichajes oficiales y una promesa 'galáctica'
Una vez confirmado como presidente del Real Madrid, Florentino Pérez tendrá que refrendar todo lo anunciado o prometido durante la campaña electoral. Será el momento de oficializar la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador y el fichaje de los futbolistas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. A ninguno de los dos los podrá presentarlos de inmediato, pues están concentrados para el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones.
Y este martes, y si Florentino Pérez cumple con lo anunciado a Iker Jiménez en el programa de Cuatro, 'Horizonte', deberóia presentar la oferta formal de 150 millones de euros por un galáctico. Tres son los nombres que se barajan: Olise, del Bayern de Múnich, aunque Florentino dijo que no se trataba de él, y los centrocampistas del París Saint-Germain, Vitinha o Joao Neves. ¿Se desvelará el misterio?
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