REAL MADRID
Florentino Pérez y su 'Florentineza': El último hit viral de Polònia a ritmo de Aitana
El programa de TV3 'Polònia' satiriza la gestión del club blanco a ritmo de Aitana, ironizando sobre la situación del equipo y la directiva
El programa de sátira política y deportiva de '3cat', 'Polònia', lo ha vuelto a hacer. En su última entrega, el espacio de humor ha presentado una parodia que ya corre como la pólvora por redes sociales, centrada en la figura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
A ritmo de «Superestrella» de Aitana, el personaje de Florentino Pérez, repasa la actualidad blanca con una letra cargada de ironía que no deja títere con cabeza.
Una oda a la gestión presidencial
La pieza arranca con un Florentino que, lejos de mostrar síntomas de agotamiento pese a lo que digan los medios, presume de tenerlo todo bajo control. Bajo el concepto de «Florentineza», el personaje defiende su legado frente a las críticas de la prensa, mencionando directamente a la COPE y Atresmedia.
El estribillo es una declaración de intenciones que resume la narrativa del madridismo más acérrimo ante las adversidades: si las cosas no salen como se espera en el campo, la respuesta es clara: «¡La culpa es de Negreira!».
De la Champions a las elecciones
El vídeo no solo se queda en la música; el guion aprovecha para lanzar dardos sobre la planificación deportiva y la gestión de la cantera. Desde los entrenamientos con «conos» hasta la eterna espera por Mbappé, el 'Polònia' retrata un universo donde Florentino Pérez se erige como el único candidato posible, en un proceso electoral que el propio programa define con sorna como «democrático», pese a que nunca se presenta nadie más.
Sin duda, una nueva genialidad del equipo de imitadores que consigue, a través del humor, diseccionar la compleja realidad del fútbol español.
- Alavés - Barcelona: resumen, resultado y goles de LaLiga EA Sports
- Josep Pedrerol dice lo que muchos piensan sobre Florentino Pérez: 'Es normal que diese la cara
- La obsesión de Deco durante el mercado de fichajes
- El Sporting CP se frota las manos con Trincao: venta millonaria a la vista
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Reacciones y polémica del Alavés - Barça de LaLiga EA Sports
- Polémica Bardghji: explican los motivos de su ausencia en el Mundial
- Alavés-FC Barcelona: El once titular más imprevisible de Hansi Flick