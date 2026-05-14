Florentino Pérez y su 'Florentineza': El último hit viral de Polònia a ritmo de Aitana

El programa de sátira política y deportiva de '3cat', 'Polònia', lo ha vuelto a hacer. En su última entrega, el espacio de humor ha presentado una parodia que ya corre como la pólvora por redes sociales, centrada en la figura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

A ritmo de «Superestrella» de Aitana, el personaje de Florentino Pérez, repasa la actualidad blanca con una letra cargada de ironía que no deja títere con cabeza.

Una oda a la gestión presidencial

La pieza arranca con un Florentino que, lejos de mostrar síntomas de agotamiento pese a lo que digan los medios, presume de tenerlo todo bajo control. Bajo el concepto de «Florentineza», el personaje defiende su legado frente a las críticas de la prensa, mencionando directamente a la COPE y Atresmedia.

El estribillo es una declaración de intenciones que resume la narrativa del madridismo más acérrimo ante las adversidades: si las cosas no salen como se espera en el campo, la respuesta es clara: «¡La culpa es de Negreira!».

De la Champions a las elecciones

El vídeo no solo se queda en la música; el guion aprovecha para lanzar dardos sobre la planificación deportiva y la gestión de la cantera. Desde los entrenamientos con «conos» hasta la eterna espera por Mbappé, el 'Polònia' retrata un universo donde Florentino Pérez se erige como el único candidato posible, en un proceso electoral que el propio programa define con sorna como «democrático», pese a que nunca se presenta nadie más.

Sin duda, una nueva genialidad del equipo de imitadores que consigue, a través del humor, diseccionar la compleja realidad del fútbol español.