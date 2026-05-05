Florentino Pérez no estará en el Clásico

Todos los aficionados del mundo del fútbol quieren vivir un Clásico de primera mano. Es uno de los partidos más grandes del planeta, aunque este próximo partido entre FC Barcelona y Real Madrid tiene pocas cosas a rascar para los merengues.

Los blancos llegarán al Spotify Camp Nou sin nada en juego, la Liga no está matemáticamente sentenciada, pero necesitan un milagro. Por eso, la única esperanza merengue para este domingo es que los azulgranas no levanten el título en su cara.

El Real Madrid viajará a Barcelona con todos sus futbolistas disponibles, a la espera de las pruebas que se le realizarán a Kylian Mbappé este miércoles. Quien no estará en la ciudad condal será Florentino Pérez. El presidente blanco habría decidido no viajar a Barcelona y no estar en el Spotify Camp Nou como representante del Real Madrid, tal y como avanzó Josep Pedrerol en El Chiringuito.

Las relaciones entre FC Barcelona y Real Madrid no pasan por su mejor momento. Los blancos son los principales instigadores del Caso Negreira e incluso entraron en juicio contra el club azulgranas. Además, la salida del Barça del proyecto de la Superliga fue lo que empezó a desenterrar el hacha de guerra entre los dos conjuntos.

No es la primera vez que Florentino decide no sentarse al lado de Joan Laporta en los últimos años. En marzo del 2023, el presidente blanco no viajó a Barcelona para el Clásico de la segunda vuelta y se lo hizo saber de manera oficial al Barça. La temporada pasada tampoco acudió a Montjuïc para el encuentro que terminó de certificar la Liga

Ese año el Barça canceló la tradicional comida de directivas ya que los merengues se habían personado como acusación particular en el Caso Negreira. Desde entonces esa comida ya no existe y tampoco se dará a cabo este domingo. La respuesta del Madrid ese 2023 fue no viajar a Barcelona.

El Barça, ajeno a todos los ruidos de Madrid, intentará sentenciar matemáticamente la Liga en su casa el próximo domingo. Una victoria o un empate azulgranas dejarían a los blancos sin opción a falta de tres jornadas para el final del campeonato.