Florentino Pérez: "Es un encuentro para mejorar las vidas de los niños más vulnerables"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el encargado de abrir el acto de presentación del Corazón Classic Match, un evento que volvió a poner el foco en el compromiso solidario del club a través de su fundación. En el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, el dirigente tomó la palabra para dar inicio a una cita marcada por el carácter benéfico del encuentro, cuya recaudación se destinará a los proyectos sociales de la Fundación Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la pasada cena de Navidad. / Chema Moya / EFE

Con su intervención, Florentino subrayó el valor del fútbol como herramienta de ayuda y recordó el espíritu que envuelve este partido de leyendas, que enfrentará al Real Madrid y al Inter en una nueva edición cargada de simbolismo y vocación solidaria. "Nos reencontramos en el Bernabéu, que vive una de sus más grandes transformaciones. El mismo escenario en el que vivisteis una de las noches que no olvidaréis nunca. Aquí lograsteis vuestra tercera Copa de Europa en mayo de 2010. Sabemos bien lo que este estadio representa en vuestra historia. Por todo ello, nos sentimos orgullosos de contar con vosotros en esta edición del Corazón Classic Match, que se ha convertido ya en una de las grandes citas solidarias del fútbol europeo, un partido para intentar mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para los niños y niñas que vienen en riesgo de exclusión social. Os tenemos que agradecer que el Inter sea el primer club que participe por segunda vez en este partido por la solidaridad. Ya lo hicisteis en julio de 2020."

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó durante su intervención en el estadio Santiago Bernabéu la importancia del evento solidario, agradeciendo especialmente al Inter de Milán su participación. En este sentido, el presidente subrayó que este partido representa “un encuentro con alma de infancia”, poniendo en valor el componente solidario del deporte.

Asimismo, Florentino quiso recalcar el honor que supone para el club blanco compartir este evento con una entidad de la grandeza del Inter, destacando además el simbolismo especial que tiene el Bernabéu para el conjunto italiano, al haber sido escenario de una de sus noches más memorables. También recordó que no es la primera vez que el club milanés participa en esta iniciativa, agradeciendo que sea el primer equipo en repetir presencia en este partido solidario.

Por otro lado, el mandatario merengue puso en relieve que un enfrentamiento entre ambos clubes puede considerarse uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, tanto por su historia como por su relevancia internacional.

Bastoni y Sergio Ramos en un Madrid-Inter / UEFA

En relación con el carácter benéfico del encuentro, el presidente explicó que el objetivo principal es contribuir a mejorar la vida de muchas personas, ya que los fondos irán destinados a los proyectos de la Fundación Real Madrid, que actualmente apoya a más de 100.000 beneficiarios en distintos continentes. En esta línea, Florentino enfatizó que este tipo de iniciativas reflejan los valores del club a lo largo de su historia.

Finalmente, el presidente concluyó reafirmando que este evento es un claro ejemplo de lo que debe representar el fútbol, insistiendo en su agradecimiento al Inter por formar parte de un partido que, según sus palabras, simboliza la esencia solidaria del deporte.

GIUSEPPE MAROTTA, PRESIDENTE DEL INTER DE MILÁN

También tomó la palabra el presidente del Internazionale de Milán, agradeciendo la invitación y poniendo el ofrecimiento del club italiano las máximas garantías de que el encuentro sea beneficioso para aquellos necesitados. "Es un orgullo ser invitados a este partido por lo que representa. Es un placer volver al estadio que en mayo del 2010 vio al Inter ser campeón de europa por tercera vez. Vendrán banderas del club como Zanetti o Cambiasso. Este partido sella la relación de estima y respeto entre los dos clubes y, sobretodo los valores importantes que llevaremos al césped de este renovado Bernabéu para ayudar a los niños más vulnerables. Espero veros a todos el 13 de junio, esta será la victoria del deporte."