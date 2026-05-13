El Florentino más desafiante ni se inmutó con la crisis deportiva del Real Madrid

A las 16.04 horas, saltó la bomba. Un breve comunicado del Real Madrid, pero que alteró el ritmo de todas las redacciones y generó múltiples especulaciones. "El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa". El hecho, por inusual, hacía presagiar que algo 'gordo' podía pasar en el seno de un club convulsionado en las últimas semanas. Florentino Pérez arrancó con un "no voy a dimitir" antes de anunciar que convocaba elecciones.

La junta directiva del Real Madrid llega a las oficinas momentos antes de la rueda de prensa de Florentino Pérez / El Chiringuito de Jugones

El misterio envolvió las dos horas largas que pasaron entre el comunicado y la aparición de Florentino Pérez. El diario ABC aseguraba que en la junta directiva previa a su comparecencia, el presidente había comentado que estaba "muy cansado". Una frase que impactó en Florentino, pues dedicó gran parte de su comparecencia para desmentirlo y atacar a ese medio de comunicación. Otras fuentes, incluso de amigos personales del mandatario blanco, aseguraban que quería parar el golpe tras todo lo sucedido en las últimas horas y reclamar la unión de todo el madridismo. Y así fue. Pero a su manera.

Misterio desvelado

Una de las especulaciones más comentadas, debido a lo inusual de una convocatoria tan de golpe, era que Florentino podía llegar a dimitir. El presidente blanco termina su mandato en 2029, pero la segunda temporada en blanco amenzaba con echarlo todo por los aires. El dirigente ha escuchado esta temporada silbidos en su contra, una situación que no se producía en el Bernabéu desde hace muchos años.

Florentino Pérez lanzó mensajes contra los medios de comunicacion y todos los que quieren que se vaya. "Quiero luchar con todas mis fuerzas", fue uno de los mensajes en los que más insistió.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, junto a Aurelien Tchouaméni, el día de su presentación el 14 de junio de 2022. / REAL MADRID

Durante esos momentos de incertidumbre previos a sucomparecencia, sobrevoló la posibilidad de un segundo 'galacticidio, pues son los peores días desde que Florentino Pérez regresó a la presidencia del club el 1 de junio de 2009. Aquel nombramiento como presidente, tras ser el único candidato a las elecciones, supuso la vuelta del máximo mandatario tres años después de su dimisión. Hasta ahora y con todas las intenciones de seguir tras convocar elecciones.

Un desafío continuo

Florentino Pérez elaboró un discurso en el que defendió su gestión, tanto en el Real Madrid, como en sus empresas. También aseguró que se encontraba en plenas condiciones de salud. "Han llegado a decir que tengo un cáncer terminal", lamentó.

El presidente blanco aseguró que había una campaña en su contra y que se presentaría "para defender a los socios del Real Madrid". Y lanzó un desafío: "Los que quieran presentarse, que se presenten. Para eso convoco las elecciones". Después, tiró con bala contra todo y contra todos los que, a su juicio, van contra sus postulados. Pero de Álvaro Arbeloa y la crisis deportiva no quiso decir nada.