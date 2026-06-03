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REAL MADRID

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Madrid "sea siempre de sus socios"

El presidente en funciones garantiza la propiedad del club para los socios, en el marco de las próximas elecciones presidenciales

Foto de archivo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la presentación de su candidatura

Foto de archivo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la presentación de su candidatura / SERGIO PEREZ / EFE

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EFE

Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a la reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, se comprometió este miércoles ante notario a que el club blanco "sea siempre de sus socios".

A través de un vídeo institucional enviado a los medios de comunicación, Pérez señaló: "Buenas tardes, he manifestado hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios".

"Seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea, asimismo, siempre de sus socios", agregó.

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Florentino Pérez se enfrentará al empresario Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid con más de un candidato desde 2006, cuando Ramón Calderón se alzó con la victoria y presidió el club blanco hasta 2009, cuando volvió al cargo en su segunda etapa el mismo Florentino Pérez.

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