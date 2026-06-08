Florentino Pérez ata el primer fichaje de su nuevo Real Madrid, Ibrahima Konaté

Florentino Pérez ha pisado a fondo el acelerador tras vencer en las elecciones a la presidencia del Real Madrid para recuperar el tiempo perdido en las últimas semanas a la hora de reconstruir el proyecto deportivo blanco. A la espera de que se haga oficial el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, el dirigente madridista habría dado luz verde para cerrar uno de los fichajes que había adelantado durante la campaña electoral, el defensa francés Ibrahima Konaté.

Ibrahima Konaté dejó el Liverpool al finalizar la presente campaña con la carta de libertad bajo el brazo. Una situación que aprovechó Florentino Pérez para atar un acuerdo previo consciente de que una de las prioridades de José Mourinho para reforzar la plantilla del primer equipo es la posición de defensa central. La salida de David Alaba y los problemas físicos de Eder Militao, combinado con las dudas de Antonio Rüdiger para renovar dejaban al futuro técnico merengue con una exigua nómina de centrales disponibles: Raúl Asencio y Dean Huijsen.

Konaté disponía de ofertas muy suculentas del fútbol saudí, pero el internacional francés ha decidido apostar por la oferta blanca, pues le permite mantenerse en la élite del fútbol durante los próximos cuatro años ya que firmará hasta 2030. Según asegura RMC, jugador y club han dejado todo atado para que cuando finalice su participación en el Mundial de 2026 se pueda hacer oficial su llegada al Santiago Bernabéu. Al llegar con la carta de libertad el Madrid le ha podido ofrecer una ficha alta aprovechando además el espacio que deja libre Alaba en la masa salarial de la primera plantilla

El exdefensa del Liverpool se reencontrará en el Madrid con varios compañeros de selección como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, actualmente a las órdenes de Deschamps, así como Eduardo Camavinga y Ferland Mendy que en esta ocasión no fueron convocados.

Durante la campaña electoral Florentino Pérez adelantó las llegadas de Konaté, Denzel Dumfries y Nico Paz, además de asegurar que ficharía una nueva estrella para alimentar su nómina de galácticos. El Bayern Múnich no parece dispuesto a ponerlo fácil para dejar escapar a uno de los posibles objetivos de Florentino y Mourinho, el internacional Michael Olise.