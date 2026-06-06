Florentino Pérez arremete contra Pablo Motos: "Un presentador que nos insulta con mascotas elegidas por los antimadridistas"

La controversia que marcó hoy el cierre de campaña de Florentino Pérez nació en la sección de las hormigas de El Hormiguero. Entre risas, Trancas y Barrancas presentaron a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, tres posibles mascotas ficticias para el club:

El Oso Madroñito , un oso con la camiseta del Real Madrid.

, un oso con la camiseta del Real Madrid. Real Mandril , un mono mandril cuyo nombre coincide con el mote que muchos antimadridistas utilizan para burlarse del equipo.

, un mono mandril cuyo nombre coincide con el mote que muchos antimadridistas utilizan para burlarse del equipo. Ginés, el churrito madrileño, una propuesta humorística inspirada en la gastronomía local.

Riquelme, lejos de esquivar el juego, respondió que durante sus actos de campaña "viene gente a hacer propuestas" y que incluso un socio le había sugerido crear una mascota oficial.

Acto seguido, afirmó que la que más le había gustado era Real Mandril, la opción más polémica por su carga peyorativa.

Florentino responde

En su acto de cierre de campaña celebrado hoy, Florentino Pérez dedicó buena parte de su intervención a condenar lo ocurrido en el programa.

Su mensaje fue directo y sin matices: "Yo no les presento camisetas para que un presentador haga su show. Yo traigo aquí al Real Madrid a los mejores jugadores del mundo. Lo que prometo, lo hago".

Sobre la elección de "Real Mandril", el presidente en funciones elevó el tono: "Es tener respeto a nuestro escudo y a nuestros símbolos. Y no reírse con un presentador que nos insulta con mascotas elegidas por los antimadridistas que pretenden burlarse del club más importante del mundo".

Y concluyó con una frase que marcó el cierre del acto: "La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras. Los símbolos del Real Madrid no se manchan y no merecen que los desprecie alguien que quiere ser presidente del Real Madrid".

Cierre de campaña centrado en la credibilidad y el respeto institucional

Florentino enmarcó el episodio televisivo dentro de lo que considera una estrategia de su rival basada en "bulos televisivos" y contradicciones. Aseguró que en estas elecciones "está en juego el futuro del club" y que el socio decidirá "libremente y con responsabilidad".

También criticó la difusión de nombres de entrenadores que, según él, desmintieron cualquier contacto: "Anoche avanzan el nombre de un entrenador para hablar con él a partir del lunes y responde pocos minutos después que ni se molesten. ¿No tenían uno cerrado al principio de la campaña?"

Enrique Riquelme en El Hormiguero / Archivo

El mensaje final al socio: identidad y soberanía

Florentino cerró su discurso apelando al sentimiento madridista: "Ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida. Queremos defender lo que es nuestro".

Reivindicó la soberanía del socio y agradeció la lealtad de su equipo, en un acto marcado por la defensa del escudo y la crítica frontal a la candidatura rival.