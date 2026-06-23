Florentino Pérez mueve ficha por el cambio de modelo de propiedad del Real Madrid

Florentino Pérez se impuso a Enrique Riquelme en las elecciones para la presidencia del Real Madrid el pasado 7 de junio. En unos comicios 'express', fue reelegido por los socios blancos, reforzando así la confianza ya demostrada con creces hacia él. Y ha empezado fuerte. A los traspasos y la llegada de Mourinho, ahora se le suma el primer movimiento hacia el cambio de modelo de propiedad del club.

El presidente del Real Madrid siempre ha querido demostrar poderío y esta vez no ha sido menos. Desde el día en que ganó, el club 'merengue' ya ha anunciado tres fichajes, de los cuales uno es excanterano azulgrana, Cucurella. No se podía permitir que la selección española no tuviera ningún futbolista blanco en el Mundial y se apresuró para firmar al lateral.

Otra de sus incorporaciones es Bernardo Silva, quien había sido relacionado con el Barça en este mismo mercado e incluso llegó a viajar a Barcelona para estudiar la viabilidad de su traspaso. Además, también ha anunciado a Konaté y sigue pendiente de Dumfries, un fichaje que ya anunció que estaba cerrado. A todo ello también tenemos que añadir la oferta por Julián Álvarez de 150 millones al Atlético de Madrid. Un no parar.

Florentino junto a su junta directiva en el acta de proclamación / Real Madrid

Florentino mueve ficha

Pero todo lo deportivo pasa a un segundo lugar con el movimiento que ha arrancado en el Bernabéu. Y es que como explica esdiario, Florentino ya ha puesto en marcha uno de sus grandes proyectos con la creación de una sociedad mercantil llamada Real Madrid Madridistas SL, la que apunta a ser la sociedad instrumental a través de la cual va a gestionar el cambio de modelo de propiedad del club blanco, tanto societario como jurídico.

Florentino no quiere dejar al madridista sin su club, pero sí quiere dar entrada a inversores de capital privado. Se habla de una cantidad en torno al 5 o 10%, algo que primero de todo debe preguntar a sus socios mediante una Asamblea por la que todavía no hay fecha. En esta tendrá que presentar su 'plan' al socio y no podrá seguir adelante si antes no convoca un referendum en el que tendrá que ganar por mayoría absoluta.

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026 / Europa Press

No es la primera sociedad

"Habrá que ver si todos los socios quieren ser dueños. El Real Madrid tiene otras tres sociedades. Real Madrid Estadio SL, Real Madrid Beijing Limited, que es la explotación de la marca en China y luego tiene aparcamientos en el Bernabéu que esta no es ni siquiera 100% propiedad del Real Madrid ya que le ha dado un 2% a un grupo inversor y esto no lo consultó con la asamblea de compromisarios. Es un 2% de una sociedad que vale 20 millones y que hace parkings", como apuntaron en el debate de Esdiario.

"Llevan dos años estudiando cómo hacerlo. Ha votado el 55% en las elecciones y necesitas que prácticamente el 100% de estos lo hagan a tu favor", explicaban en el mismo medio sobre el referendum que tendrá que convocar para seguir adelante con su movimiento.

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Así pues, el presidente electo ya ha empezado a dar los primeros pasos para modificar el modelo de sociedad del Real Madrid, eso sí, sin explicarlo ni consultarlo al socio. Un 'trámite' obligatorio al que tendrá que hacer frente para avanzar.