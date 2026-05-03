El Madrid, una bomba de relojería tras la escapada de Mbappé con Ester Expósito

Kylian Mbappé tiene derecho a su vida privada. Eso no se discute. También a viajar en sus días libres si el Real Madrid se lo permite. El problema, en el fútbol de élite, casi nunca está solo en lo que se puede hacer, sino en lo que se transmite. Y lo que comunica el francés en estos días no es precisamente la imagen de un líder encerrado en Valdebebas, obsesionado con acortar plazos y empujar desde fuera en la noche en la que su equipo se juega media Liga en Cornellà.

Las fotografías publicadas este domingo sitúan a Mbappé en Cagliari, en un yate dándose el lote con Ester Expósito, regalándole un ramo de flores y cenando a la caída de la tarde en una terraza de un restaurante de la ciudad italiana. Mientras él dsifruta de la vida, sus compañeros afrontan esta noche el marrón de partido en Cornellà porque saben que la daga pende de un hilo y solo falta saber cuando serán ejecutados. Si en Cornellà o en el Camp Nou. En todo caso, en Barcelona. Y en este momento de apuro, Mbappé está viviendo la vida loca con la actriz española, ajeno a la realidad del club que le paga.

Mbappé besó el escudo del Real Madrid en repetidas ocasiones durante su presentación en el Bernabéu. 16 July 2024, Spain, Madrid: Real Madrid president Florentino Perez and new Real Madrid player Kylian Mbappe during a presentation at the Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Isabel Infantes/PA Wire/dpa 16/07/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El Madrid, plato secundario

El delantero está de baja por una lesión muscular. Era duda para el Clásico del 10 de mayo, así lo hizo circular el club blanco, pero teniendo en cuenta el ritmo que está llevando su recuperación es poco probable que el domingo esté recuperado en el Camp Nou. Y es que Mbappé ya solo piensa en vacaciones y en el Mundial. El Madrid, sus compañeros, su entrenador, su presidente... son hoy plato de segunda mesa.

¿Y qué debe pensar el vestuario blanco? Inicialmente, según el Mundo del XXI, hubo comprensión cuando el francés se desplazó a París porque viajaban varios fisioterapeutas con él y el objetivo era avanzar en su recuperación. El francés, además, trasladó a sus compañeros que haría todo lo posible para estar disponible en el Clásico. Hasta ahí, el relato encajaba. Sin embargo, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y en el caso de Mbappé, en estos momentos, es mentiroso y cojo (por estar lesionado). El vestuario blanco está que trina con él y ya le ha cogido el número al francés. Es un viaje que traerá cola porque le esperan con los puños cerrados.

Desde que empezó el año Mbappé ha reducido sensiblemente sus cifras goleadoras // EUP Kylian Mbappe of Real Madrid CF gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Liderazgo en juego

Una cosa es tratarse fuera de España con permiso del club y otra muy distinta es aparecer en días de descanso en Italia, con bañador, mientras el equipo afronta una noche límite. Esta es la mejor manera de perder ascendencia de un líder. De demostrar que solo estas a los buenos momentos, cuando el viento sopla a favor.

Cuando van mal dadas, te coges vacaciones y te largas con una amiga a alta mar. El liderazgo no se mide solo por cumplir el reglamento interno. También se mide por saber cuándo conviene desaparecer, cuándo toca cuidar el mensaje y cuándo hay que entender que una estrella no vive en la misma escala pública que el resto.

Mbappé no es un jugador cualquiera. Llegó al Real Madrid para ser bandera, no solo goleador. Y en una semana como esta, con el grupo lleno de bajas y el campeonato en juego, la imagen que necesitaba el madridismo era otra: trabajo, discreción y compromiso absoluto. No porque un viaje a Cagliari impida recuperarse de una lesión, sino porque proyecta una distancia emocional difícil de justificar cuando tus compañeros se preparan para jugarse la Liga sin ti. La semilla de la discordia está sembrada para un futuro no muy lejano.