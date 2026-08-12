Florentino localiza a su 'anti Rodri': fichaje a la vista para el Madrid

El Real Madrid se ha marcado otro objetivo en el mercado tras el fichaje frustrado de Rodri, que ha priorizado jugar en el Barça esta temporada. La petición de José Mourinho de firmar a un centrocampista ha llevado a Florentino Pérez a pensar en un viejo conocido: Martín Zubimendi. El Arsenal ha incorporado recientemente a Bruno Guimaraes en su misma demarcación y, según el diario inglés 'Mirror', los 'Gunners' no cierran las puertas de salida al campeón del mundo.

El club inglés sabe que tendrá menos minutos con la llegada del mediocentro brasileño por 75 millones de euros este verano. Por ello, el Arsenal no descarta una venta para Martín Zubimendi, con contrato hasta 2030, si llega una buena oferta por él antes de que concluya el mercado, el próximo 1 de septiembre.

Relegado a un segundo plano en el Arsenal

A pesar de su trascendencia en los planes de Mikel Arteta la temporada pasada, en la que disputó todos los partidos de la Premier League que ganaron los londinenses, los subcampeones de Europa no quieren que el jugador se devalúe por la falta de minutos. En el tramo final, de hecho, ya perdió protagonismo, hasta el punto de que no fue titular en la final de la Liga de Campeones. Además, el Arsenal necesita vender para disponer de mayor flexibilidad financiera para seguir reforzando el equipo en demarcaciones clave, como el extremo izquierdo.

Ahí aparece el Real Madrid, que ya se interesó en el centrocampista vasco el verano pasado, antes de que firmara por el Arsenal procedente de la Real Sociedad a cambio de unos 60 millones de euros. Según 'The Athletic', el conjunto madridista solo acudirá al mercado durante estas tres semanas finales si aparece una oportunidad de mercado que suba el nivel de la plantilla.

Martín Zubimendi celebra su gol con el Arsenal ante el Aston Villa / EFE

La figura de Zubimendi aumenta considerablemente el techo del equipo, sobre todo con balón. Por otro lado, Florentino Pérez podría contar con su 'anti Rodri', después de la decisión del MVP del Mundial de escoger al FC Barcelona antes que al Real Madrid.

Sin embargo, la llegada del centrocampista de 27 años depende del acuerdo con el Arsenal, que no venderá a su futbolista por menos del precio que pagaron hace un año, y de que salga un jugador del conjunto blanco, pues ahora mismo tienen todas las fichas del primer equipo ocupadas.