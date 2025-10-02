Florentino llama y hace llorar a Fede Valverde

Fede Valverde nunca pensó que se vería envuelto en una situación como la que está viviendo. Un gladiador que nunca levantó la voz y que lo dejó todo sobre el campo mientras fue escudero de los Kroos, Modric o el propio Bellingham. Sin embargo, el tiempo le ha colocado en primera línea para ser uno de los capitanes del Real Madrid y ahí se espera lo mejor de quienes lucen su brazalete.

El uruguayo no ha empezado bien la temporada. Jugar de medio centro con Tchouameni desluce sus condiciones, pero él dice que es ahí donde le gusta jugar: “Me merezco seguir jugando en esa posición”. Intenta imponer su liderato diciendo que no nació “para jugar de lateral”, una posición que no le gusta aunque se ofrece para hacerlo si el entrenador se lo pide.

Enfado por la suplencia

Puso la guinda en Almaty cuando ‘OK Diario’ desveló que no calentó en el rondo de suplentes enfadado por ser suplente. El uruguayo puso las nubes para que se desatara la tormenta sobre él minutos después de verbalizar que se sentía un “referente” del equipo. Para serlo, debe dar ejemplo dentro y fuera del campo, pero su fútbol y sus palabras no encajan con ese perfil de 'referente'.

Un momento complicado para el jugador en el que Florentino Pérez ha querido participar. El presidente “cogió el teléfono y habló en persona con Valverde. La charla no duró más de 5 minutos. El presi le dejó claro al uruguayo que tiene la confianza de todo el club, el respaldo de la institución y del mismo Xabi Alonso, y que no se deje guiar por lo que se diga en la prensa para hacerle daño a él y, de paso, al Madrid”, le dijo según 'Defensa Central'.

Madridismo extremo

“Valverde se emocionó con la llamada del presidente, incluso soltó alguna lágrima de agradecimiento por la confianza y el respaldo recibido”, asegura y completa la información: “La charla finalizó con un deseo común. ‘Este año vamos a ganar muchos títulos’”. Al presidente se han sumado los apoyos del madridismo más extremo, que se ha movilizado en las redes sociales para defenderlo sin cuartel.

Todos le ofrecen su apoyo en agradecimiento a su buena trayectoria en el equipo, y su continua entrega. No entran en valorar su estado de forma, solo en atacar a quienes critican su bajo momento, ni sus declaraciones y mucho menos su desacertado comportamiento en Almaty. Todo se le perdona, como Florentino hizo en su primera etapa en la que acabó dimitiendo por mimar demasiado a una estrellas que no le dieron títulos.