Florentino, al límite: segundo 'galacticidio' o revolución de mano dura

El Real Madrid vive una situación límite. Son los peores días desde que Florentino Pérez regresó a la presidencia del club el 1 de junio de 2009. Aquel nombramiento como presidente, tras ser el único candidato a las elecciones, supuso la vuelta del máximo mandatario tres años después de su dimisión. Una decisión que tomó tras el fracaso de los Galácticos y que le llevó a un ejercicio de autocrítica condensado en una frase: “He maleducado a los jugadores”. Una sentencia que vuelve a resonar con fuerza después de lo vivido esta temporada.

Valverde vs. Tchouaméni, los clanes del Madrid

El doble incidente entre Tchouaméni y Valverde ha sido la gota que ha colmado el vaso de un curso que podría terminar definitivamente en el clásico si el Real Madrid no es capaz de ganar al Barça. Un enfrentamiento que refleja la división de un vestuario en el que reina el descontrol. Múltiples grupos tratan de imponer su poder, movidos en la mayoría de los casos por intereses individuales. La crisis es de tal magnitud que el presidente se ve abocado a intervenir personalmente para tratar de cambiar el rumbo del club.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, junto a Aurelien Tchouaméni, el día de su presentación el 14 de junio de 2022. / REAL MADRID

El golpe de Rüdiger a Carreras, admitido por el segundo; el enfrentamiento entre Mbappé y Vinicius; la escapada del francés estando lesionado; las desautorizaciones a Arbeloa por parte de Asencio o Carvajal... El Real Madrid afronta una crisis reputacional sin precedentes desde que Florentino preside la entidad. Algo nunca visto. Ni siquiera durante la crisis que llevó al presidente a presentar su dimisión, una decisión que ahora mismo resulta imposible ante la cantidad de frentes abiertos.

Hechos absolutamente insólitos como lo sucedido ayer. Y es que en apenas unas horas de diferencia, el madridismo se sobresaltó con un comunicado interno del club adelantando un proceso disciplinar por lo sucedido entre Tchouaméni y Valverde. A continuación, llegó un parte médico oficial en el que se recogía el traumatismo craneoencefálico del uruguayo y, por último, el propio comunicado de Valverde admitiendo el incidente, aunque matizando el tipo de agresión sobre lo sucedido. Una jornada para olvidar.

Al gabinete de crisis activado, con José Ángel Sánchez, director general del club, al frente de las reuniones mantenidas con la plantilla, se suma además el reto de la transición de Florentino Pérez, reelegido en 2025 hasta 2029. Eso implica resolver cuestiones como la búsqueda de un inversor y su entrada a través de una filial, una operación que debe ser aprobada por los socios en una asamblea extraordinaria para la que el club aún no ha sido capaz de encontrar fecha, condicionado por los acontecimientos recientes.

Crisis estructural en un Bernabéu severo

Florentino Pérez entonó el mea culpa después de la eliminación del Real Madrid a manos del Bayern. Reconoció haberse equivocado con Xabi Alonso, delegando la decisión de su contratación. Lo mismo ocurrió con Álvaro Arbeloa, quien, pese a lograr durante un tiempo recuperar el gen competitivo del equipo, ha terminado sepultado por un vestuario definido incluso por personas cercanas al club como “inentrenable”. El enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni devolvió además a la memoria el cambio de Vinicius en el clásico.

Denís

El brasileño desacreditó públicamente a Xabi Alonso, a quien Florentino quiso destituir tras la derrota ante el Celta en diciembre. Su núcleo más cercano frenó entonces una decisión que acabaría llegando después de perder la Supercopa frente al Barça. Dar poder a los futbolistas, a quienes Arbeloa protegió durante meses hasta que la situación se volvió insostenible, no ha funcionado. La crisis estructural desembocó en escenas incómodas, como los abucheos del Bernabéu al equipo e incluso al palco, una situación prácticamente inédita.

Las seis Copas de Europa conquistadas en 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024 taparon cualquier déficit estructural. Sin embargo, el relevo generacional no ha funcionado, pese a que Florentino siempre estuvo convencido de que la plantilla tenía nivel de sobra para competir por todos los títulos. El resultadismo, tantas veces ensalzado en el Real Madrid, ha terminado descosiendo al club más laureado del mundo. Dos temporadas sin títulos exponen las carencias de una entidad que, por ejemplo, ha alcanzado sus mayores éxitos sin la figura de un director deportivo.

La fórmula Mourinho

La situación del Real Madrid es extremadamente compleja porque el club ha perdido el relato y el control de los flujos de comunicación. La discusión entre Tchouaméni y Valverde, que terminó en una agresión física, se produjo en parte por las acusaciones del uruguayo al francés de haber filtrado información sobre la primera disputa. Desde dentro del vestuario se ha ido telegrafiando el conflicto entre jugadores, aumentando todavía más el malestar. Futbolistas sin contrato, otros apartados y varios pendientes de renovación completan un escenario explosivo.

Florentino Pérez y José Mourinho, en la comida de Navidad de 2012. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

El punto de ebullición es tal que solo parecen existir dos salidas. La primera pasa por una revolución profunda que implique la salida de algún peso pesado, algo para lo que el Real Madrid tendría coartada tras lo sucedido en las últimas semanas. El problema es que el club necesita evitar operaciones de emergencia y garantizar ingresos importantes que refuercen su tesorería. A ojos del mundo del fútbol, esta crisis proyecta la imagen de un gigante herido, algo que también debilita su poder de negociación.

La otra solución pasa por imponer correctivos internos severos, en contraste con el ambiente de laissez-faire que permitió al club firmar su etapa triunfal con Ancelotti o Zidane. Sin embargo, la salida de Kroos, Modric, Nacho o Lucas Vázquez ha dejado al vestuario descabezado, con una bicefalia entre Vinicius y Mbappé que se ramifica en múltiples incendios. Para apagarlos, la receta de mano dura que propone Mourinho aparece como la única capaz de generar un efecto inmediato: reprimir privilegios y someter a todos los jugadores, independientemente de su nombre, apellidos o salario.