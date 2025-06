Florentino lanza un mensaje directo a Tebas: "Además es gratis"

No acostumbra a hablar justo antes de un partido, pero Florentino Pérez apareció ante los micrófonos de DAZN para comentar su visión sobre el Mundial de Clubes, justo antes de que el Real Madrid debutara en el torneo, estrenándose ante el Al-Hilal en la primera jornada de la fase de grupos.

El presidente del Real Madrid se empeñó en resaltar, una y otra vez, su agradecimiento a la FIFA y a DAZN por crear y retransmitir este torneo y hacerlo, además, de forma gratuita. Un mensaje que muchos interpretaron como un ataque directo al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ha repetido varias veces que quiere acabar con el Mundial de Clubes.

"Quiero agradecer a la FIFA y a DAZN la posibilidad que nos dan a todos los aficionados de que los mejores clubes del mundo puedan jugar una competición tan bonita como esta. El primer Mundial de Clubes, que estoy seguro que será un éxito. Con esa ilusión venimos todos", resaltó Florentino ante las preguntas del medio que retransmite el torneo.

"Por fin hemos conseguido algo por lo que veníamos luchando mucho tiempo. El deporte más global del mundo es el fútbol, que la tecnología nos haya ayudado a jugar esta competición y que además sea gratis. Quiere decir que los niños de todo el mundo pueden ver al Real Madrid. El fútbol va a cambiar con la unión de los grandes clubes y de la tecnología. Yo he sido de los que más ha luchado para que sea una realidad", añadió posteriormente el presidente del equipo blanco.

Además, Florentino Pérez también quiso resaltar la nueva era que empieza en el Real Madrid: "Como todos los años empieza una temporada y venimos preparados para afrontar las distintas competiciones, Tenemos nuevo entrenador, nuevos jugadores y estamos en una competición muy bonita".

Unas horas antes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, había atacado duramente al torneo de la FIFA. "Mi objetivo es eliminarlo, que no haya más Mundial de Clubes", sentenció en una ponencia en la ESADE Business School de Madrid.

"No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no noté intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro", explicó el máximo mandatario de la competición nacional.