Florentino, jefe de prensa: los "tolilis" fueron los "feos" periodistas

Una convocatoria de Florentino Pérez con apenas dos horas de antelación anticipó un sincericidio cuyas consecuencias dictará el tiempo. La sala de prensa de Valdebebas estuvo concurrida, pero no mucho más que antes de un gran partido. Era un encuentro para los periodistas de trinchera. Los que hacen mañana en Valdebebas y noche en el Bernabéu. Ni directivos ni jefes. Los que siempre están ahí.

Inútil esfuerzo por gestionar la intervención

Un sector que puede pecar de corporativismo, pero que en ningún caso es responsable de la situación de un Real Madrid que evidenció el presidencialismo más extremo. Fue una comparecencia tan larga como tensa, con miradas incómodas incluso entre empleados de un club que Florentino reivindicó como de sus “socios”, dejando fuera de la ecuación a los aficionados. Buenos y malos. Una división de corte trumpista.

x

Pero la realidad fue la misma que en las juntas de accionistas, donde no hay espacio para respuestas sinceras a preguntas incómodas. Como las que aludieron al cambio de nombre del Santiago Bernabéu. Para Florentino no existe oposición, ni en los medios, ni en el club, ni en ninguna esfera. Por eso se permitió el lujo de dirigir él mismo la comparecencia, saltándose cualquier protocolo. Todo ello pese al inútil esfuerzo de su equipo de comunicación por darle algo de sentido común a una comparecencia que reflejó la decadencia de un imperio.

Aunque para Florentino la comunicación y los medios solo sean un mal “antimadridista”, la reputación de marca del club blanco ha quedado tocada tras los sucesos recientes. El momento más tenso de la comparecencia llegó en un enfrentamiento directo con Rubén Cañizares, periodista de ABC, que defendió a su medio, a la profesión y también a una parte del madridismo que no se ve representada por esta situación. Tanto él como el resto de comunicadores señalados por Florentino recibieron el apoyo sincero de compañeros que, por momentos, amenazaron con levantarse.

Como en los audios filtrados

Pero en una comparecencia tan histriónica como histórica, tocaba escrutar cada palabra de una intervención que se recordará durante años. Por su tono y sus formas, aunque, por desgracia para el madridismo, no por su contenido, más allá de una convocatoria de elecciones sin rival. Florentino aseguró que volvería a hacerlo, que se sintió cómodo imponiendo un guion que no tuvo contestación. Porque algunos de los aludidos, como Relaño, Segurola o José María García, ni siquiera pudieron responder.

Florentino Pérez da sus razones para convocar elecciones y da respuesta a los rumores sobre su salud / Real Madrid TV

Para la próxima convocatoria quizá se apunten, aunque, después del impacto y de los modos de esta intervención, tardará en haber una secuela. La sensación final fue la de haber viajado a los audios de Florentino. En lugar de “tolilis”, hubo “feos”, como calificó al aforo. Esta vez no hicieron falta filtradores ni filtros. El presidente apuntó y disparó. Se pegó un tiro en el pie y siguió adelante.

Aunque acusó a los informadores de creerse Demóstenes, prefirió él ejercer de orador. ¿Saben cómo murió el político ateniense? Tomando el veneno que escondía en su pluma. Prefirió el suicidio antes que convertirse en siervo de los macedonios. Cada uno que entienda.