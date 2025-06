Florentino, involucrado al máximo en su nuevo Real Madrid

El pasado mes de enero, Florentino Pérez salió reelegido como presidente del Real Madrid sin competencia alguna. De esta forma renovó su mandato hasta 2029. A sus 78 años, el máximo mandatario del conjunto blanco tiene tiempo para decidir si esta será su última etapa al frente del club, pero lo que es seguro es que quiere que sea un éxito.

En el equipo madridista todo lo que ocurre tiene le visto bueno de su presidente, que ejerce como la figura de mayor autoridad. Si Florentino tenía un deseo pendiente en los últimos años, ese era traer a Kylian Mbappé para convertirle en la gran figura del equipo.

La llegada del francés, a pesar de los buenos números de este, no trajo los resultados esperados. El año fue decepcionante, especialmente teniendo en cuenta el cara a cara ante el Barça y el rendimiento en Champions League.

Con todo ello, llegó el momento de tomar decisiones. Algunas, sin lugar a dudas, fueron dolorosas, como la salida de Carlo Ancelotti, hombre de club en todo momento, o de Luka Modric, que tanto le ha dado a la historia del Real Madrid.

Inversión necesaria

Pero Florentino tenía claro que había que afrontar el verano con determinación y entregarle la responsabilidad a Xabi Alonso de esta nueva etapa. Eso sí, para tratar de asegurarle éxitos al tolosarra, también había que brindarle las herramientas correctas. Además, había que hacerlo cuanto antes, ya que el Mundial de Clubes se presenta como un arma de doble filo: una forma excelsa de empezar la nueva era y un aviso al resto de clubes o un torneo que puede ampliar las dudas sobre algunos miembros de la plantilla y hacer que la era Xabi empiece con los cimientos tambaleándose.

Con todo ello, el presidente del Real Madrid, cuidadoso como el que más a la hora de fichar, no ha tenido miedo a gastar sumas importantes de dinero, tal y como se ha visto en las operaciones. Quiere que este proyecto triunfe y no está dispuesto a ver un resultado que no sea ese. 58 millones por Huijsen, 10 por Alexander-Arnold para que juegue el Mundial de Clubes, 63,2 por Franco Mastantuono, que llegará en agosto y los 50 millones de la cláusula de Álvaro Carreras, que se ejecutará una vez finalice el torneo.

Florentino está involucrado al máximo en este nuevo Madrid de Galácticos que ha construido. Se le puede ver especialmente feliz en cada una de las presentaciones de los nuevos mimbres del equipo y estuvo presente en el último entrenamiento del equipo antes de viajar a Estados Unidos, dando ánimo a todos. El presidente del Real Madrid da mucha importancia al Mundial de Clubes. Sabe que, de un modo u otro, el torneo puede condicionar el inicio de la era Xabi Alonso.