Florentino 'impulsa' un cara a cara Xabi Alonso-Vinicius

Guerra fría en el Real Madrid por el lío que armó Vinicius Júnior en el Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. El futbolista carioca montó en cólera cuando fue sustituido en la segunda mitad por Xabi Alonso. Pataleta tremenda en la que llegó a decir "me voy, mejor me voy del equipo", mientras el técnico tolosarra mostraba una cara de muy pocos amigos.

Estos días han ido saliendo más cosas al respecto de ese enfrentamiento entre Alonso y Vinicius. Se ha llegado a informar que la relación actual entre ellos sería inexistente y que no siquiera se hablan. Todo, en unos días que deberían ser felices para la parroquia madridista después de ganar su primer clásico de los últimos cinco y tras ser vapuleados el curso pasado por su eterno rival en los cuatro enfrentamientos directos que hubo.

EL COMUNICADO DEL JUGADOR

'Vini' emitió este miércoles un comunicado en sus redes sociales dirigido al madridismo. "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente". Curiosamente, en esta relación no ha nombrado la figura del entrenador, Xabi Alonso, con quién realmente tuvo el conflicto. Un detalle que no puede caer en saco roto ya que fue la persona a la que se dirigió y se enfrentó el futbolista.

La relación gestual de Xabi Alonso con Vinicius es mucho más fría que la que tenía con sus antecesores. / AP

El jugador se justificó porque "a veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa". Vinicius asegura que a partir de ahora "prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

FLORENTINO, MEDIANDO

El caso es que 'El Partidazo' de la Cadena COPE añade sobre todo este embrollo que Florentino Pérez ha estado este miércoles en Valdebebas y que habría impulsado "un inicio de conversación entre Vinicius y Xabi Alonso". Eso sí, confirman que ahora mismo las posturas están muy alejadas. Una bomba de relojería para la buena marcha del equipo blanco, sin lugar a dudas. Veremos de cara al encuentro del próximo sábado ante el Valencia cuál es la decisión del entrenador vasco.