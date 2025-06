Florentino, a Huijsen: “Muchos grandes clubes te querían, pero deseabas estar aquí”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio la bienvenida a Dean Huijsen, primer fichaje del conjunto blanco de cara al Mundial de Clubes, y le agradeció su deseo de jugar en el club a pesar de que “muchos grandes clubes” querían hacerse con sus servicios.

“Huijsen, has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y siendo un central moderno. Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú deseabas estar aquí para formar tu propia historia”, comentó en el discurso durante la presentación de Huijsen.

“Estamos muy felices porque llega uno de esos grandes jugadores que irrumpen en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria para ilusionarnos durante muchos años”, añadió.

“Bienvenido al Real Madrid. Esta va a ser tu nueva casa porque así lo has querido. Has elegido defender este escudo porque era tu gran sueño desde niño. Tu familia sabe todo lo que has trabajado y tus sacrificios para convertirte en uno de los grandes centrales del mundo”, continuó.

Florentino Pérez aseguró que este martes “vuelve a ser un día especial y de ilusión” por dar la bienvenida a un Dean Huijsen que reforzará la plantilla para un Mundial de Clubes en el que el club tiene puestas “muchas ilusiones”.

“El equipo se refuerza con el fin de hacer frente a nuevos desafíos. Tenemos una gran equipo con jugadores que han marcado una época. Queremos seguir construyendo ese camino que heredamos de las grandes figuras del Real Madrid, con grandes talentos y jugadores excepcionales que nos hagan seguir engrandeciendo la leyenda del Real Madrid”, dijo.

Por último, Florentino hizo referencia al sentimiento madridista. “Convivirás con una nueva familia, la del Real Madrid. Entenderás de inmediato que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la unidad de todos nosotros. Los jugadores del Real Madrid son madridistas. Sienten este escudo y transmiten los valores que han sido y seguirán siendo la esencia del Real Madrid. Esta camiseta representa todos los valores del club, que son los que te han traído hasta aquí”, declaró.

“Habrás vivido esas noches mágicas en un Bernabéu que ya te espera. Ahora sentirás allí la pasión del madridismo”, concluyó.