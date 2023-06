Florentino se guarda 250 millones para fichar a Mbappé y Haaland en 2024

El presidente del Real Madrid da por cerrada la plantilla después de cuatro salidas y cuatro fichajes que debilitan el frente de ataque Vinicius, Rodrygo y Joselu son los tres delanteros que tiene, pero mantiene músculo económico a la espera de fichar al francés y al noruego

Florentino Pérez aseguró a un aficionado que no hará más fichajes para reforzar la plantilla. Que con la apuesta por Bellingham, recuperando a Brahim Díaz y la llegada de dos jugadores que se hicieron en la casa como son Fran García y Joselu, la plantilla está cerrada. Cubren las salidas de Benzema, Hazard, Asensio y Mariano que debilitan el frente de ataque. Si no ficha un delantero centro top, y después de unos años ahorrando, seguirá teniendo un colchón de unos 250 millones de euros para fichar en 2024 a Mbappé y Haaland.

El delantero francés no quiere irse del PSG este verano. Sería renunciar a 170 millones de euros, entre primas y sueldo, que el Real Madrid no le dará en caso de que su club decida venderlo. El plan del presidente madridista es que llegue gratis la temporada que viene y pagarle con una buena cantidad en concepto de prima por el fichaje. Y el otro objetivo es Haaland si se resiste a renovar y mantiene esa cláusula de salida entorno a los 150 o 175 millones de euros. El dirigente blanco apuesta por ambas llegadas, pero para eso debe tener la caja llena y no desviarse del objetivo.

UN PLAN ARRIESGADO Y COMPLICADO

La ambiciosa operación es la que tenía prevista antes de la inesperada salida de Benzema. Sin el francés, el equipo necesita un goleador top para rellenar ese vacío, pero tras gastarse 103 millones en Bellingham (más un 30% en objetivos) da por cerrado el mercado. Ha sustituido a los cuatro atacantes que se han ido con un defensa, un centrocampista, un media punta y un delantero que no cubren los huecos dejados en ataque y el equipo afronta el curso con solo tres delanteros: Vinicius, Rodrygo y Joselu.

Si Florentino Pérez cumple con su idea de no fichar un goleador, los papeles de Bellingham y Brahim serán ofensivos para cubrir esas limitaciones. Pero no tendrá un jugador que le asegure los 30-40 goles que venía marcando Benzema, un lastre que puede valerle la pena si en el verano del 2024 consigue fichar a Mbappé y Haaland, además de la llegada de Endrick, que cerrarían un ataque temible. Un plan tan ambicioso como complicado porque Mbappé ha dejado sentado que no es un jugador de fiar, y Haaland se ha acoplado al Manchester y podría cerrar la puerta anulando esa cláusula de salida.