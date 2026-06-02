Florentino, el ‘galáctico’ de los Escolapios: “Se me daba bien jugar al fútbol”

El fútbol es de los grandes empresarios y, cada vez más, de fondos de inversión. Perfiles que no necesariamente están vinculados biográficamente al fútbol. Aunque cada vez son más los jugadores que, como Courtois o Vinicius, hacen el camino a la inversa y se convierten en propietarios de clubes. En el caso de Florentino Pérez (Madrid, 1979), presidente y candidato a la reelección, el deporte estuvo en su vida desde que tiene recuerdos.

De portero y de centrocampista

¿Soñó con ser uno de los jugadores a los que ha ido incorporando en las dos últimas dos décadas? La respuesta se encuentra en varias entrevistas. Entre ellas, la que le hizo durante esta campaña La Razón, donde se le pregunto sobre las aspiraciones que tenía el Florentino que se crió en la céntrica madrileña calle de Hortaleza.

“Yo jugaba al fútbol. Y tengo que decir que jugaba bien en los Escolapios, que estaba también al lado de mi casa. Jugábamos al fútbol contra otros equipos de otros colegios. Era otra España y otro mundo. Y en ese mundo hay que reconocer que Santiago Bernabéu creó de la nada un mito. Lo que yo estoy haciendo ahora se lo he copiado a él, que es traer a los mejores jugadores del mundo”, reconocía el máximo mandatario blanco.

No es la primera vez que habla de su pasión infantil, juvenil y que convirtió, ya en la adultez, en el mayor de sus proyectos vitales. “Jugaba al fútbol de niño, como todos. Lo hacía de mediocampista y portero. Pero era una época en la que había que estudiar y era prácticamente incompatible entrenar con estudiar. En un momento determinado había que optar y mis padres optaron por que estudiara”, recordaba en otra entrevista en junio de 2013 con ABC.

El diario del que dijo que se daría de baja después de la tumultuosa rueda de prensa en la que anunció la convocatoria de elecciones. Un periódico, que, como él mismo confesó en esa intervención, se leyó durante muchos años en su casa. Su padre era lector asiduo y él quiso honrarle manteniendo una suscripción que amenazó con cancelar.

En el colegio, la universidad y el ayuntamiento

En la cita entrevista, Florentino habla de que su carrera empezó en equipo escolar y prosiguió en la universidad. El presidente del Real Madrid estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica de Madrid. “Cuando trabajaba en el ayuntamiento de Madrid teníamos allí un equipo, en plan amateur”, contaba hace años, recordando la etapa en la que era un joven ingeniero convertido en cargo municipal durante la Transición, vinculado sobre todo a áreas técnicas como saneamiento, obras públicas e infraestructuras.

Empezó de portero, una posición que también ejercería en otras disciplinas como el balonmano, en un tiempo donde era frecuente la formación en varias modalidades. Sin embargo, en 2013 confesaba que “la portería era lo mío”, aunque informaciones aparecidas años después afirmaban que no tenía mala mano como guardameta.

Pero prefirió pasarse al centro del campo, donde ejercía de medio y le gustaba repartir juego. Dos formas distintas de ver el fútbol, la del guardián y la del organizador, pero que han sido claves en su exitosa etapa, con seis Copas de Europa que exhibió en su pistoletazo de salida para la campaña electoral contra Riquelme. El opositor, al que dobla en edad, optó por poner una foto suya de niño con una camiseta del Real Madrid.

Precisamente, la falta de Courtois, posiblemente el mejor portero del mundo, y de un mediocentro creativo, han sido dos lastres que han impedido al Real Madrid conquistar grandes títulos en las dos últimas temporadas. Sin embargo, el deseo de Florentino, "Mucha historia por hacer", promete revertir la historia reciente. Porque, detrás de los logros financieros o del modelo societario, como ha dejado entrever el presidente blanco más de una vez, está un aficionado al fútbol con alma de jugador, que solo se alimenta cuando entra la pelota en la portería rival.