Florentino fuerza la paz en el Madrid

La situación que vive el Real Madrid es una auténtica montaña rusa emocional. Era difícil de entender que un equipo que iba líder en LaLiga y estuviese posicionado en el 'top 8' pareciese un volcán. Igual de complejo es que todo el incendio se haya apagado en apenas un par de días. Pero es lo que ha impuesto Florentino Pérez tras su intervención en un conflicto que iba camino del abismo. El triunfo ante Olympiacos, aunque agónico, permite firmar una paz temporal, reforzada por las declaraciones públicas de sus protagonistas.

La reunión que cambió el rumbo

Todo comenzó con un encuentro declarado por el propio Xabi Alonso en la previa al crucial duelo de Atenas, en la que presentó un cambio de semblante que forma parte del proceso. "En este momento de dificultad... ¿Ha recibido algún mensaje de apoyo del club? ¿O del presidente?", le preguntaron al técnico blanco en la previa al partido frente a Olympiacos, a lo que respondió, sin los rodeos que acompañaban otras respuestas sobre temas que tienen que ver con la vida interna del club.

"¿De apoyo? No es necesario. Hemos tenido comunicación, esta mañana he hablado con el presidente y frecuentemente lo hago con José Ángel (director general). El día a día es lo que nos hace estar comunicados. Y hoy he hablado con el presidente por la mañana", confesaba Xabi Alonso en relación a una conversación que mantuvo con Florentino Pérez el día de su cumpleaños y que cambió el sino de los acontecimientos. La intervención de la máxima autoridad para cerrar filas alrededor del proyecto.

El presidente del Real Madrid entendió que el ruido generado alrededor del club había aumentado de tal modo que había sido una constante que ponía en entredicho la autoridad del hombre que reemplazó a Carlo Ancelotti. El italiano siempre había asegurado, en tiempos de crisis, que mientras el presidente estuviese de lado del entrenador, este podía estar tranquilo. Y eso es lo que han terminado por entender todas las partes del club. Por lo menos, así lo han escenificado: Xabi Alonso es el 'jefe' ahora y los jugadores se deben a una causa mayor, como es el equipo.

Mbappé, Camavinga y Valverde

Para limar asperezas, Xabi Alonso siguió la instrucción del máximo mandatario con encuentros reducidos que tuvieron lugar en Grecia. Una paz firmada por el bien del equipo que se ha solidificado con los discursos públicos de los jugadores. "Tenemos que proteger al entrenador", llegó a decir Mbappé, el que más hizo por reducir el ruido con cuatro goles que decantaron un encuentro sufrido en el Georgios Karaiskakis, "donde lo más importante era ganar", como recordó un aliviado Xabi Alonso.

El delantero blanco da la victoria a su equipo después de cuatro tantos ante el Olympiacos / Atlas News

Incluso los jugadores que más diferencias han tenido con el técnico dejaron a un lado los episodios recientes. “Es más la prensa que habla, yo estoy dentro y lo veo todo. Veo un vestuario muy unido más unido que nunca. Pienso que vamos a hacer todo como siempre para ganar y para ayudar al míster en este momento”, expresó Camavinga. El "es más" evidencia las escaramuzas que han existido, a pesar de poner en el disparadero a los medios de comunicación, que han coincidido en el análisis de un vestuario inflamable.

Para cerrar el círculo de esta gestión de crisis, Vinicius abrazó a Xabi Alonso tras el partido y Valverde, señalado por su rendimiento y comportamiento díscolo, emitió un comunicado propio sobre lo vivido estas semanas. "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. (...) El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo", dijo el charrúa, también relacionado en los últimos días con un problema de autoridad en la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa. En definitiva, una paz tan necesaria como obligada en la que ha tenido que intervenir la máxima autoridad blanca.