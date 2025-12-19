Florentino fracasa con el relevo generacional del Real Madrid

Cuando Florentino Pérez asumió la presidencia en su segunda etapa en el 2009, logró reunir una plantilla que ha sido la mejor en la historia del club a la altura de la que lideró Alfredo Di Stéfano en los 50 y 60 con Santiago Bernabéu al frente. La salida de Cristiano Ronaldo tras ganar la tercera Champions consecutiva en 2018 fue el pistoletazo de salida a la renovación de aquel equipo que ya es mítico.

Relevos

Jugadores que fueron dejando el equipo poco a poco. Tras Cristiano se fueron Bale (cedido) y Keylor Navas, pero el desfile definitivo fue en la 21-22 con la marcha de Ramos, Varane, Isco, Marcelo y Casemiro; al año siguiente se fueron Benzema y Asensio, seguidos de Kroos y Nacho y terminando con Modric y Lucas Vázquez. De aquel equipo solo queda Carvajal.

Vinicius coincidió en la 17/18 con Cristiano. Tras él, fueron llegando nuevos jugadores para hacerse un sitio entre los titulares. Aparecieron Rodrygo y Courtois, seguido de Militao y Hazard, que fue un fracaso redondo. Con estos, más Alaba y Camavinga ganaron la ‘’Decimocuarta’, la última con Ramos y Marcelo y ese amplio grupo mencionado anteriormente.

Residuos

Benzema fue el siguiente en decir adiós, pero llegaron Rudiger y Tchouameni para llevarse la ‘Decimoquinta’ con Kroos, Carvajal, Nacho y Lucas Vázquez como últimos exponentes de aquella generación dorada. Ha pasado año y medio desde entonces y Carvajal, último exponente de esa etapa, ha caído en manos de las lesiones para desaparecer y dejar al equipo sin aquel espíritu ganador que sorprendió al mundo con remontadas imposibles ganando títulos sin ser favorito.

La actual plantilla del Real Madrid ha perdido aquel ADN, ese aliento indomable de estrellas hambrientas a las que sus relevos no le llegan al calcetín. Es el fracaso de un relevo generacional que encabeza la condescendencia de un presidente que echa entrenadores en lugar de jugadores acomodados y poco competitivos. Un equipo al que el Bernabéu ya señala, y que de seguir así acabará apuntando al palco