Florentino espera a Arbeloa

Florentino Pérez recurrió a Álvaro Arbeloa como relevo de Xabi Alonso. El ‘Espartano’ es un hombre de confianza, un fiel escudero desde que lo fichó en 2009 procedente del Liverpool. Hizo un buen papel en la cantera al frente del Juvenil A y el Castilla y se ganó la oportunidad de dirigir al primer equipo.

Arbeloa ejerce de escudo del presidente, último bastión de la casa al que ha recurrido para solucionar una crisis que ya dura demasiado. Un bombero en toda regla que, tanto dentro como fuera del campo, se defiende atacando. “No me da miedo el fracaso”, asegura sin pestañear y fijando siempre la mirada en el interlocutor de turno.

Tiempo de trabajar

El arranque de Arbeloa no es ilusionante más allá de un par de pinceladas interesantes en los partidos ante el Mónaco y el Villarreal. Sin embargo, ante el Levante, tras caer el Copa con el Albacete, el Benfica y el Rayo se ha vuelto a ver la peor versión del Real Madrid de los últimos años. Una calamidad pese a que ahora ver a los blancos empieza a ser hasta divertido para el aficionado neutral, lo sigue subido en una noria de sensaciones.

Arbeloa pensativo en un entrenamiento / EFE

En lo que sí puede tener razón es en que no ha tenido tiempo en trabajar con el equipo, en trasladar a los jugadores lo que quiere ver sobre el campo. Se hizo cargo de la plantilla el 13 de enero y el 1 de febrero, 18 días después, dirigía su sexto partido, uno cada tres días. Ahora tiene 11 días para entrenar. Solo tendrá un partido, el domingo en Valencia, hasta recibir a la Real Sociedad el día 14.

Primer trayecto o el vacío

Se quedarán 10 días de trabajo tras dar descanso este lunes, y serán 9 porque se prevé que también dé día libre tras regresar de Valencia. Después, volverá el torrente de partidos con otros cinco en 20 días, o cuatro en 14. En este tiempo se sabrá si mantiene el pulso al Barça en la Liga (Valencia, R. Sociedad, Osasuna y Getafe).

Pero más importante será la eliminatoria ante el Benfica después de que Mourinho le pintara la cara en el último partido de la fase de clasificación. Si se toma cumplida revancha y sigue adelante, habrá cumplido con el primer trayecto. De lo contrario quedará el vacío, y puede arrancar marzo con un Madrid sin objetivos, lo que confirmaría la caída libre del proyecto. Y quién sabe si también el final de Arbeloa.