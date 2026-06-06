Florentino detecta uno de los problemas del Real Madrid

Los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid han enseñado parte de sus cartas a dos días de las elecciones. Enrique Riquelme ha prometido los fichajes de Rodri y Haaland, mientras que Florentino Pérez ha confirmado las llegadas de Mourinho, Konaté y Dumfries. Por el momento, el actual presidente del conjunto blanco ha priorizado firmar solidez en la retaguardia antes que grandes estrellas, un patrón que se repite respecto al verano pasado.

Florentino acumula dos mercados estivales consecutivos centrando sus esfuerzos en reforzar la parte de atrás. En 2025, el Real Madrid acometió cuatro fichajes, tres de ellos de perfil defensivo: Trent, Carreras y Dean Huijsen. En total, los blancos desembolsaron 122,50 millones de euros por los tres. La realidad, un año después, es que ninguno se ha podido consolidar en el once titular.

Para este mercado, el presidente del Real Madrid ya ha atado las incorporaciones de Konaté y Dumfries por un precio mucho más reducido. El francés ha aterrizado gratis procedente del Liverpool, mientras que por el neerlandés se pagarán alrededor de 20 millones de euros al Inter de Milán.

La zona defensiva también ha sufrido salidas. Lucas Vázquez y Jesús Vallejo abandonaron la disciplina en 2025. Por su parte, David Alaba y Dani Carvajal han hecho lo propio en 2026. Todos ellos, además, se marcharon libres al finalizar sus respectivos contratos.

Dumfries será jugador del Real Madrid si Florentino sale reelegido como presidente / EFE

Aunque el debe principal del Real Madrid es la falta de creatividad en el centro del campo, existen otros problemas que alejan a los blancos de los títulos, como la fragilidad defensiva. En la temporada 2023/24, el equipo madridista, que ganó LaLiga y la Champions con Carlo Ancelotti, tan solo encajó 50 goles en 55 partidos entre todas las competiciones, menos de un tanto por encuentro.

Sin embargo, los guarismos se han disparado en los dos últimos cursos. En la campaña 2024/25, el Real Madrid recibió la sonrojante cifra de 84 dianas en 68 encuentros, mientras que en la 2025/26, los blancos encajaron 64 goles en 56 partidos.

Florentino, que va a realizar una oferta de 150 'kilos' por un centrocampista o delantero que disputa la Champions, como desveló en el programa 'Horizonte', sabe que con eso no es suficiente para competir con los mejores. Por eso, ha empezado a construir su 'nuevo' proyecto desde los cimientos con las incorporaciones de Konaté y Dumfries.