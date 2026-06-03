Florentino: "No me creo nada de Riquelme, lógicamente no tiene cerrado el fichaje de Rodri"

La campaña electoral express de las elecciones a la presidencia del Real Madrid va subiendo la temperatura y los reproches y los cruces de acusaciones de mentir entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme se suceden conforme van avanzando los días. Uno de los caballos de batalla son los nombres de posibles entrenadores y jugadores y el internacional español Rodri centra buena parte del debate.

La última andanada corre a cargo del presidente en funciones. Florentino Pérez ha aprovechado una entrevista en 'El Español' para acusar a su rival de mentir, tanto en sus objetivos reales en torno a la propiedad del Real Madrid, como a las personas que están detrás de su proyecto; y, por supuesto, en lo que se refiere a los nombres que están apareciendo como posibles refuerzos para la plantilla merengue d ecara a la campaña 2026/27.

A Florentino le preguntan por el anuncio de Riquelme sobre su fichaje de Raúl González como director deportivo, y Pérez contesta: "Me parece bien, aunque no sé si habrá hablado con él. Me están llamando agentes que me dicen que (Riquelme) habla con jugadores y les dice: "No digáis que no". No me creo nada de él. Uno de los fichajes decía que era Rodri, pero lógicamente no lo tiene cerrado".

La carga del presidente en funciones y favorito en las elecciones contra su rival es profunda y contundente, y lejos de frenar remata su reflexión con otra senetencia lapidaria: "Todo lo que dice Riquelme es como el programa de televisión Todo es mentira. Dice que viene a salvar al Real Madrid y tiene que pedir un crédito al 54% de interés para su empresa. Eso no se entiende". Está previsto que Riquelme revele algún nuevo nombre en su aparición de este miercoles por la noche en 'El Hormiguero' de Antena 3

Florentino dará pistas el jueves

En cuanto a su propio proyecto, Florentino Pérez remite a los socios madridistas al jueves 4 de junio para desvelar algunos de sus planes. "Todo el mundo sabe que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, aquí van a jugar los mejores jugadores del mundo", asegura, para añadir que "por supuesto" que piensa hacer contrataciones de relumbrón. "Este jueves anunciaré el primer gran fichaje del Real Madrid de la próxima temporada. Todo el mundo sabe cuál es mi proyecto deportivo: tener los mejores jugadores y seguir ganando".

En cuanto al entrenador elegido para relevar a Álvaro Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu, evitar confirmar a José Mourinho. "En breve anunciaré quién será el nuevo entrenador del Real Madrid", se limita a contestar, aunque sí que añade: "Tendremos nombres antes del domingo, tranquilos. La gente no lo duda, la gente me conoce. He generado ilusión siempre durante los 23 años que llevo de presidente. Los que me conocen saben que los mejores jugadores estarán en el Real Madrid y que alguna Champions caerá".