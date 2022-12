Florentino cedería con Mbappé si cumple varias condiciones

El madridismo sigue muy dolido por la traición del francés y le niegan su perdón, pero el presidente está dispuesto a perdonarle Para eso el francés tendría que llamar a la puerta del Madrid, ser uno más de la plantilla y una escala salarial en consonancia al resto

El madridismo no ha digerido todavía la traición de Mbappé por faltar a su palabra en el último momento y dejar tirado al club. Siguen dolidos con el francés y la gran mayoría le niega su perdón, no le quieren ver de blanco. Pero Florentino Pérez es más pragmático. Sabe que se trata de uno de los mejores jugadores del mundo y aceptó con elegancia el cambio de opinión inesperado del jugador, aunque también le dolió.

“El Mbappé que yo conocí no es el que iba a traer” , llegó a decir el dirigente madridista tras la traición, pero el tiempo lo cura todo y está dispuesto a ‘bajarse los pantalones’ si el jugador cumple una serie de condiciones para hacer realidad ese “sueño” de jugar en el Real Madrid, del que ya duda todo el madridismo. En Francia aseguran que el delantero está defraudado con el PSG por no cumplir lo que le prometió para que siguiera, y que podría forzar su salida, algo que no se creen en Madrid.

OFRECERSE AL MADRID LIBRE DE CARGAS

Si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid tendrá que ser él quien de el paso y llamar a su puerta del Madrid libre de cargas, en la misma situación en la que estaba el verano pasado sin un traspaso de por medio. Y dos condiciones más según revela ‘Defensa Central’. La primera, que no tendrá privilegios como los tiene en el PSG, será uno más de la plantilla en la que se tendría que integrar con el mismo estatus del resto. Y su escala salarial estará en consonancia al resto de jugadores, admitiendo que sería el mejor pagado del equipo.

Otra cosa es la negociación de los derechos de imagen que en el PSG son en exclusividad del jugador. El Real Madrid exige a todos los jugadores explotar una parte proporcional de esos derechos que ayudan a sufragar los salarios que tienen. En el global de estas exigencias Mbappé saldría perdiendo respecto a su situación en el PSG, donde tiene un salario sideral y unas prebendas especiales con voz en los proyectos, pero no voto como se ha comprobado, algo que en el Madrid no le consentirían. Esta son las condiciones que el Madrid pone a Mbappé, pero que el tiempo suavizará porque si el sueño del jugador es vestir de blanco, el del madridismo acabará aceptándole.