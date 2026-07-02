Florentino se cansa de perder

Dos asuntos incomodaron especialmente a Florentino Pérez durante la última campaña electoral, en la que revalidó su mandato al frente del Real Madrid. El primero, que se cuestionase su estado de salud, algo que negó frontalmente el día en que convocó las elecciones. Reivindicó estar en plenas condiciones tanto para presidir el Real Madrid como para liderar sus proyectos empresariales. "Tengo muchas fuerzas para seguir", aseguró.

La victoria frente a Enrique Riquelme por un 65% a 35%, un margen inferior al que él mismo esperaba, le ha dado un nuevo impulso para el mandato 2026-2030. El octavo de su trayectoria al frente del club ha comenzado, precisamente, con un importante esfuerzo inversor para combatir la sensación de decadencia deportiva que más le incomodó durante la campaña. "Hemos llegado a devaluar lo que tenemos. El año pasado ganamos la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿Eso ya no vale? No llevemos nada al absurdo", se quejó en la entrevista concedida a Josep Pedrerol.

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Dos años que cambian el rumbo

Incluso comparó la situación del Real Madrid con la de otros equipos. "Quedar segundo... ¿entonces, el Atleti qué tiene que hacer? ¿Y los demás?". Sin embargo, el presidente es consciente, mejor que nadie, del errático rendimiento de las dos últimas temporadas, especialmente si se tiene en cuenta que a un equipo que venía de conquistar la Decimoquinta se incorporó Kylian Mbappé.

La sensación de que el club había perdido parte de su competitividad también se trasladó a la sección de baloncesto. De hecho, ha sido la primera vez en 16 años que el Real Madrid cierra una temporada sin títulos en el fútbol masculino y en el baloncesto. Lejos de interpretar ese escenario como un accidente, Florentino ha reaccionado con una remodelación que alcanza a las tres grandes secciones deportivas del club.

Florentino se ha propuesto mejorar en todos los frentes, incluido el fútbol femenino, una sección que todavía no ha conquistado ningún título desde su creación en 2020. El primer fichaje fue Elisa Senß, internacional alemana, para paliar las salidas de Teresa Abelleira y Caroline Weir. Para la medular también ha incorporado a Andreia Jacinto, mientras que en ataque ha sumado a Lineth Beerensteyn. La culminación de esta revolución ha sido la llegada de Felicia Schröder, la delantera sueca pretendida por clubes como el Chelsea.

Felicia Schröder posando con la camiseta del Real Madrid / Real Madrid

A diferencia de lo sucedido en el fútbol masculino y en el baloncesto, en el fútbol femenino se ha optado por mantener a Pau Quesada. En cambio, las otras dos grandes secciones del club han experimentado cambios mucho más profundos. La respuesta no se ha limitado al primer equipo. En apenas unas semanas, el Real Madrid ha activado una hoja de ruta común: reforzar el talento, recuperar perfiles de máxima confianza y elevar de nuevo el nivel competitivo.

José Mourinho fue el elegido para poner orden en un vestuario que durante el último año ha sido protagonista por casi todo menos por sus éxitos deportivos. El Mundial está reforzando una idea: futbolistas como Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius son capaces de ofrecer con sus selecciones el rendimiento que el Real Madrid no ha logrado ver de forma sostenida.

Mourinho y el regreso del núcleo duro

El regreso del portugués, 13 años después de su marcha, es la plasmación de una relación que nunca se rompió. A ello se suma el vínculo sentimental que ambos mantuvieron tras una primera etapa que Florentino siempre ha considerado el prólogo de la era de las Champions. En cambio, la estructura de decisión deportiva se ha mantenido intacta, con José Ángel Sánchez como director general y Juni Calafat al frente del área de scouting. Una comisión tripartita frente a la figura del director deportivo que el propio club aseguró no estar buscando mediante un comunicado oficial.

Mourinho conversa con Vinicius durante el Benfica - Real Madrid de esta temporada. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Lo que sí ha cambiado es el peso del entrenador en la toma de decisiones. Mourinho, por quien el Real Madrid abonó 15 millones para rescindir su contrato con el Benfica, ha tenido una influencia determinante en los fichajes acometidos hasta la fecha. Especialmente en los de Marc Cucurella, por 55 millones de euros más otros cinco en variables, y Bernardo Silva, que se unieron a Ibrahima Konaté. El siguiente en incorporarse será Denzel Dumfries, por quien el club blanco abonará 20 millones de euros al Inter.

A ello se suman salidas de futbolistas como Dani Ceballos, o la venta del 50% restante de Nico Paz al Como por 60 millones de euros. La remodelación, por tanto, no solo ha consistido en incorporar talento, sino también en redefinir el peso de cada una de las figuras que conforman el proyecto deportivo.

Jaime Pradilla y Pedro Martínez podrían irse juntos al Madrid / EFE

El terremoto del baloncesto

El giro más profundo, sin embargo, se ha producido en la sección de baloncesto. El primer movimiento fue el regreso de Juan Carlos Sánchez apenas un año después de su salida. Había dirigido la sección entre 2010 y 2025, periodo en el que conquistó 28 títulos, hasta que Sergio Rodríguez asumió su dirección. Su gestión llegó a ponerse como ejemplo de lo que debía hacerse en el fútbol. La temporada sin títulos terminó llevándose por delante tanto al Chacho como a Sergio Scariolo, que había firmado por tres temporadas.

La sacudida fue todavía mayor cuando trascendió que el elegido para el relevo era Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket y vigente campeón de la Liga Endesa tras derrotar al Barça en la final. Si la operación termina de cerrarse, el Real Madrid deberá abonar alrededor de un millón de euros para liberar al entrenador de su contrato. Y no solo eso. En Chamartín también trabajan para incorporar a uno de los referentes del conjunto valenciano, Jaime Pradilla, en un movimiento que superaría los diez millones de euros entre cláusula y contrato. Un movimiento que, además de reforzar la plantilla, supondría debilitar a uno de los principales rivales del Real Madrid en la lucha por los títulos. Todos estos movimientos responden a una misma idea: volver a ganar de inmediato.