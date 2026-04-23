Florentino busca un técnico manipulable para el banquillo del Real Madrid

Florentino Pérez es un presidente exigente. Instauró desde su llegada que el entrenador que no ganara títulos en el Real Madrid se iba a la calle. Lo que no se sabía entonces era que no los protegía del ego de los jugadores, ese trabajo quedaba en manos del entrenador. Con el paso de los mandatos el caso ha quedado meridianamente claro.

“Senté a Bale…”

Los entrenadores del Real Madrid, además de ganar títulos, están obligados a hacer felices a sus estrellas. Tiene que bailar al son que imponga el núcleo duro del equipo. Si uno se enfada y arrastra a otros, el entrenador de turno está sentenciado. El sentido común del manual deportivo dice lo contrario, que el entrenador debe tener herramientas para sacar lo máximo de los jugadores y para eso es fundamental el aval del club. En el Madrid no lo tiene.

Los técnicos acaban siendo títeres de los jugadores. ‘Si no me sacas me enfado’, ‘si me quitas antes de tiempo, pataleo’…, y van con el cuento al presidente. Ancelotti lo vivió en su primera etapa: “Senté a Bale y Florentino me llamó...”. Ahí se acabó el futuro del italiano. Aprendió en la segunda etapa para convertirse en el entrenador más laureado del club hasta que los jugadores le retiraron su confianza.

Florentino Perez y Xabi Alonso el día de su presentación / EFE

Xabi Alonso lo ha sufrido en sus carnes. La pataleta de Vinícius en el Clásico le dejó sin futuro. Es simplificar, pero es así. Arbeloa, más listo que un ratón colorado, ha entrado en la mente de Florentino Pérez para maniobrar a su imagen y semejanza. Tanto que da lo mismo que sus números sean lamentables, otros con resultados mucho mejores fueron fulminados de la noche a la mañana.

“Los jefes”

Steve McManaman, que pasó por el Real Madrid para ganar la ‘Séptima’, define cómo funciona el equipo en la actualidad: "Los jugadores son los jefes". Arbeloa asume esa máxima. Ser un simple intermediario entre el presidente y los jugadores. Eso le sirve para seguir en las quinielas de seguir en el banquillo. Una posición positiva para proyectar su carrera, pero no para utilizar su ideario táctico en un equipo en el que mandan los jugadores por delegación del presidente.

Mourinho, Allegri, Klopp, Pochettino, Deschamps... son nombres que suenan para dirigir al Real Madrid la temporada que viene en caso de que Arbeloa no continúe. Sin embargo, el salmantino es el que mejor se adapta a las exigencias de Florentino. Mourinho es una elección arriesgada, porque no comulga con ruedas de molino, aunque sería el idóneo para bajar los humos de las estrellas.