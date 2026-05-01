Florentino busca culpables en la estructura deportiva

Las dos últimas temporadas en el Santiago Bernabéu pueden provocar un auténtico terremoto en la estructura del Real Madrid. Dos años sin títulos son algo inadmisible para el conjunto blanco y ya se preparan cambios tanto en lo deportivo como en lo estructural para cambiar el rumbo del equipo.

Este pasado verano se realizaron importantes esfuerzos económicos para reforzar la plantilla. El club se gastó más de 160 millones de euros en incorporaciones que, de momento, no han ofrecido el rendimiento esperado en el corto plazo. Tampoco funcionó el entrenador elegido para liderar el proyecto, lo que deja al club en una situación en la que no se puede permitir más errores.

Florentino Pérez quiere cambios, y uno de los focos apunta directamente a Juni Calafat. El Chief Scout y director de Fútbol Internacional del club lleva desde 2014 siendo una figura clave en la planificación deportiva. Su firma está detrás de operaciones como las de Vinícius Jr., Rodrygo o Federico Valverde. Sin embargo, su peso en la toma de decisiones podría verse reducido tras los últimos movimientos.

Juni Calafat, el 'cazatalentos' del Madrid, junto a Vinicius. / REAL MADRID

Uno de los casos que más dudas ha generado es el de Franco Mastantuono. El Real Madrid invirtió cerca de 60 millones de euros en su fichaje, pero su adaptación ha estado muy lejos de lo esperado. A día de hoy, se considera que no está preparado para asumir un rol importante en un club de esta exigencia, pese a las oportunidades que ha tenido.

Todo esto deja en una situación complicada a Calafat que podría no continuar en el Real Madrid la siguiente temporada tras 12 años en el club y un historial muy bueno. En contraposición, gana fuerza la figura de Manu Fernández dentro del organigrama. Es el actual responsable de La Fábrica y dirige áreas clave como la captación nacional, la metodología o la estructura técnica de la cantera. Su crecimiento dentro del club ha sido progresivo hasta convertirse en uno de los hombres mejor valorados en la cúpula deportiva.

Florentino Pérez junto a Toni Kroos / EFE

Su nombramiento en 2020 como jefe de la cantera, sustituyendo a Ramón Martínez, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el crecimiento de La Fábrica ha sido notable, en paralelo al desarrollo de técnicos como Álvaro Arbeloa, con quien mantiene una estrecha relación profesional.

Además, en las oficinas del Bernabéu se valora incorporar a Toni Kroos a la estructura deportiva. La idea sería replicar un modelo similar al que se utilizó con Zinedine Zidane en 2010: una figura cercana al vestuario, con peso en la toma de decisiones y conexión directa con la cúpula liderada por Florentino y José Ángel Sánchez.