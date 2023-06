Florentino a Benzema: "Te has ganado el derecho a decidir tu futuro"

El presidente del Real Madrid tuvo palabras de admiración y cariño para Karim al que catalogó como "un futbolista especial" El máximo dirigente madridista le hizo entrega de la insignia de oro y brillantes del club

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tuvo unas calurosas palabras de despedida para Karim Benzema, que ha sido uno de los símbolos del club blanco en la última década y, tal vez, el fichaje predilecto del máximo dirigente madridista, en el acto de homenaje celebrado en la Ciudad Real Madrid.

Florentino Pérez se dirigió al delantero francés, que abandona el Santiago Bernabéu para recalar en el fútbol de Arabia Saudí, en concreto el Al-Ittihad, a cambio de una oferta millonaria, durante su multitudinario acto institucional de despedida y homenaje con el que se despidió oficialmente del club madridista después de que ya dijera adiós a la afición desde el terreno de juego en el partido contra el Athletic Club (1-1).

El dirigente del Real Madrid recordó los 25 títulos conquistados en sus catorce años defendiendo la camiseta del Real Madrid, así como el impacto futbolístico que ha tenido en el club, la Liga y el fútbol internacional un futbolista al que catalogó como "especial". "Querido Karim, te has convertido en uno de los mejores de todos los tiempos", remarcó Florentino Pérez, quien remachó: "Hoy no nos dice adiós un jugador más, sino uno de los más grandes de nuestra historia", al que calificó de "leyenda" y del que también puso en valor su comportamiento y su imagen. "Has representado siempre los valores del Real Madrid" por lo que "te has ganado el derecho ha decidir tu futuro, y nosotros debemos aceptarlo y respetarlo".

Benzema, arropado por amigos y compañeros

Florentino Pérez hizo un repaso a su carrera como delantero madridista que sirvió de continuidad al video previo en el que se recogieron los momentos más impactantes de su carrera en Chamartín. "Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Y eso no lo olvidaremos jamás ningún madridista. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyendas".

Karim Benzema estuvo arropado por su hasta ahora entrenador Carlo Ancelotti, por compañeros (Modric, Courtois, Lucas Vázquez y Nacho), leyendas merengues (Roberto Carlos o Raúl) familiares y amigos, además de la plana mayor de los ejecutivos y la directiva del Real Madrid con Florentino Pérez al frente. Florentino Pérez entregó a Karim Benzema la insignia de oro y brillantes del club.