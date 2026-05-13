Real Madrid
Florentino: "El Barça haría bien en demandarme, las relaciones están totalmente rotas"
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reapareció para insistir en todo aquello que dijo en rueda de prensa y añadió que todo está roto con el Barça
Florentino Pérez volvió a ponerse delante de las cámaras. Apenas un día después de su esperpéntica rueda de prensa, el presidente del Real Madrid concedió una entrevista a La Sexta en la que insistió en buena parte de los mensajes que ya había lanzado: denunció una campaña mediática contra su persona y contra el club, aseguró que la relación con el Barça está “completamente rota” por el caso Negreira y confirmó que el Real Madrid acudirá al mercado.
El dirigente blanco evitó profundizar demasiado en el apartado deportivo, aunque sí dejó claro que el club se moverá. “Habrá fichajes. Siempre hemos fichado a los mejores”, afirmó, antes de recordar nombres como Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano, Kaká o Benzema. Preguntado por posibles objetivos, no quiso entrar al detalle. “Me gustan muchos, pero yo soy simplemente el presidente”, respondió. Tampoco quiso valorar una hipotética operación por Haaland, al considerar que ese trabajo corresponde “a la dirección deportiva de verdad”. Sobre Mourinho aseguró que “Mourinho nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa en diez años", atribuyéndole un mérito que en realidad no tuvo porque no ganó ninguna.
Sí se mostró más explícito al ser cuestionado por Lamine Yamal. “Cómo no me va a gustar”, dijo, aunque enseguida vinculó cualquier posibilidad al conflicto institucional con el Barça. “La relación está completamente rota. Cuando me enteré de lo de Negreira, que no fue hace mucho, no quiero tener relación con el club. Quiero que la justicia actúe”, afirmó. Negreira fue, de hecho, uno de los ejes de la entrevista. Florentino aseguró que el Real Madrid se personó en la causa como perjudicado y calificó el caso como “el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”. “Es una corrupción sistémica”, sostuvo. También anunció que la próxima semana presentarán a la UEFA la documentación recopilada durante estos años y volvió a cargar contra LaLiga, a la que llegó a señalar como “enemigo del Madrid”.
Campaña en contra del Real Madrid
En clave interna, Florentino reiteró que existe una campaña para desestabilizarle y que no piensa dar un paso al lado. “Ayer fue un Florentino enfadado con la manipulación de algunos medios”, dijo en referencia a su comparecencia del día anterior. “Han ido a que yo dimita y que no me presente, pero me voy a presentar con la misma ilusión que en el 2000”. También defendió su gestión, sacó pecho por los logros económicos, sociales y deportivos del club y rechazó la idea de que el Madrid viva una situación de caos. Sobre su comentario machista con una periodista, dijo que "esa niña nos ha escrito y lo ha explicado en las televisiones, que no ha tenido conmigo nunca nada. La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra no se la daba”.
Preguntado por el mal ambiente alrededor del equipo y por las informaciones sobre tensiones internas, el presidente madridista rebajó el asunto. “Llevo aquí 26 años y se han peleado todos los años varias veces todos los jugadores”, aseguró. Aun así, advirtió de que si alguien quiere perjudicar al club desde dentro, “lo vamos a arreglar también”. Sobre la temporada del equipo, evitó hablar de fracaso. Atribuyó buena parte de los problemas al desgaste físico acumulado y a la falta de preparación derivada del calendario, y defendió la figura de Mbappé, al que definió como “el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento”. También negó haberse equivocado con Xabi Alonso y sostuvo que los entrenadores son quienes mandan en el terreno deportivo.
La entrevista terminó con un Florentino combativo, sin apenas autocrítica, muy centrado en denunciar ataques externos y convencido de que el club sigue siendo una referencia. Entre sus titulares, una idea quedó clara: habrá fichajes, pero también un endurecimiento del discurso institucional del Real Madrid, especialmente en todo lo que afecta al Barça y al caso Negreira.
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