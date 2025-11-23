Florentino ataca con todo a Tebas: "Nos toman por tontos... Tendrá que rendir cuentas"

Un discurso que no se olvidará fácilmente. Florentino Pérez se dirigió a los socios y aficionados del Real Madrid en la Asamblea General del club y lo hizo con unas declaraciones que darán la vuelta al mundo, atacando directamente al Barça, a la UEFA y, especialmente, a Javier Tebas.

"Últimamente he escuchado que el Real Madrid está contra todo y no es verdad. Solo nos oponemos a lo que no es normal ni ético. Son tantas las cosas que no son normales", empezó afirmando el presidente del equipo blanco.

"No es normal que el presidente de LaLiga y el de la RFEF promuevan un partido que adultera LaLiga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera un partido menos fuera de casa ni que el Villarreal y ellos tuvieran acceso a unos ingresos que no se explicaron en ningún momento. No le parece normal ni a su capitán, Frenkie De Jong. Y tenemos que escuchar a Tebas comparándolo con el partido de la NFL. La propuesta de Miami no es más que otra iniciativa fallida del presidente de LaLiga", sentenció sobre el partido de Miami.

Además, también cargó contra algunos medios de comunicación: "Tampoco es normal que LaLiga destine presupuesto a medios de comunicación. LaLiga ha llegado a financiar a medios de comunicación que nacieron con la intención de hacer daño al Real Madrid, como es el caso de Relevo".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal / EFE

"Tampoco es normal que LaLiga contrate con nuestro dinero los servicios de un lobby para influir en la ley del deporte. El Real Madrid tiene que ser el que lidere la batalla contra este sistema abusivo que está arruinando el fútbol. A nosotros no se nos puede presionar ni con inscripciones fallidas de jugadores ni con acciones de ningún tipo. Desafortunadamente no es el caso de la mayoría de los clubes de la vieja Europa. Nosotros queremos ayudar. muchos viven al día y sufren para inscribir jugadores. Todos sabemos que en laliga española la vida es mucho más sencilla si acatan las instrucciones de su presidente", añadió Florentino en su discurso.

Los ataques a Tebas no cesaron en ningún momento, con comentarios incluso de su sueldo: "Qué lejos queda ese momento en el que Tebas entró a LaLiga y se bajó el sueldo en 2013. Resulta que ahora ha multiplicado por 10 su sueldo, a costa de los clubes que tienen que vender jugadores para poder sobrevivir. El asunto no está zanjado. El presidente de LaLiga y el de la RFEF han promovido un partido irregular que a nuestro juicio habría adulterado la competición. Tebas tendrá que rendir cuentas y asumir su responsabilidad. Fue una vergüenza ver cómo se trató la protesta de los jugadores en los partidos con las retransmisiones. Lo hicieron igual hace tres años con el lema 'La Ley del deporte para todos'. Nos toman a los aficionados por tontos. Se ha perdido el juicio. Estos comportamientos, en otro país provocarían el cese del presidente de LaLiga".

"Resulta intolerable que el presidente de LaLiga, cuya animadversión ante el Madrid es evidente, ocupe el cargo de vicepresidente en la RFEF. Louzán me ofreció ser miembro de la RFEF y yo le tuve que decir: 'usted a mí no me conoce, ¿no?'. Simplemente. No iba a ser cómplice", sentenció, antes de hacer mención al tema de la Superliga: "Cuatro años después, la situación es radicalmente distinta. LaLiga y la UEFA intentan engañarnos, siguen pensando que somos tontos. En la última sentencia de la Superliga nos dieron la razón en todos los puntos y les condenaron a pagar las costas. Los clubes tenemos el derecho y la libertad de crear nuestras propias competiciones y nadie nos puede sancionar ni amenazar".

"Quiero agradecer a la FIFA lo que hizo permitiendo que el Mundial de Clubes se viera en abierto. Un niño pobre de África pudo ver los partidos del Madrid. Solo se me ocurre un motivo por el que los presidentes de LaLiga y la UEFA no aceptan este modelo: un año más de su sueldo millonario. Tebas disfruta de un sueldo superior al del presidente de la Premier, aunque su competición genera mucho menos", concluyó Florentino en su discurso.

La primera respuesta de Tebas ha llegado mediante un tweet, aunque afirma que más tarde responderá punto por punto. "Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario , supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad...En fin era de esperar cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen".

"A lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo", escribe en su perfil oficial.