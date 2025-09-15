Florentino asegura a su central de futuro hasta 2029: 150 millones de cláusula

Ya es oficial: Joan Martínez ha renovado su vínculo con el Real Madrid por los próximos cuatro años. El propio futbolista lo ha anunciado mediante un mensaje en su Instagram personal. "Sigo ampliando el vínculo con el mejor club del mundo. El apoyo que he recibido del club y de la afición en este último tiempo es algo que llevaré siempre conmigo. Gracias a mis amigos, mi familia y a todo mi entorno por hacerlo posible. Hala Madrid", escribió el defensa.

Con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, el conjunto blanco deja en evidencia la importancia que tiene el futbolista a largo plazo. Joan era uno de los favoritos para empezar a tener oportunidades durante la pasada campaña, cuando Ancelotti le llamó para hacer pretemporada, pero una rotura de cruzado frustró todos los planes.

Recuperado ya de su grave lesión, el joven futbolista de 18 años afronta el futuro con ilusión. Llegó del Levante en 2023 y desde un principio se le ha comparado con Sergio Ramos a todos los niveles. Precisamente el excapitán del Real Madrid es el ídolo del ahora central del Castilla.

Si algo tiene a su favor Joan Martínez es ser uno de los ojitos derechos de Álvaro Arbeloa. Fue uno de sus puntales en el juvenil y ahora aspira a tener el mismo rol en el Castilla. De momento ha sido titular en los dos partidos de Primera RFEF, dejando buenas sensaciones.

Xabi Alonso le tiene en cuenta, aunque tampoco hay ninguna prisa por llegar al primer equipo. La llegada de Huijsen y la recuperación de Militao han asentado una pareja titular que parece tener la confianza del nuevo entrenador. No obstante, lo normal sería que Joan hiciera la próxima pretemporada bajo las órdenes del tolosarra y que tenga oportunidades de disputar sus primeros minutos.

Diego Aguado es el otro gran proyecto de central del Real Madrid / Marcial Guillén

Joan es el gran proyecto de central del equipo blanco con permiso de Diego Aguado, que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo (y como titular) y cuya lateralidad (zurdo) y polivalencia puede ofrecerle opciones de subir al primer equipo o tener oportunidades fuera más pronto que tarde.

El Madrid sigue asegurando el futuro, pero tendrá que darle oportunidades a sus jóvenes talentos si no quiere evitar alguna que otra fuga. El plan en la posición de central pasa por Huijsen y Militao asentándose como titulares, mientras Konaté podría llegar el próximo verano. No está nada claro, sin embargo, lo que puede ocurrir con Alaba, Rüdiger y Asencio, unos por edad y otros por rendimiento.