¡Florentino confirma el fichaje de Mourinho!

Florentino Pérez ha contraprogramado el anuncio del fichaje estrella de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' y ha confirmado el fichaje de José Mourinho a través de las redes sociales de su candidatura. En caso de que el actual presidente del Real Madrid gane las elecciones de este domingo 7 de junio y conserve el cargo, el técnico portugués regresará al banquillo del Santiago Bernabéu. Era un secreto a voces y ahora ya es oficial.

"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan...", empieza el vídeo de Florentino. "Sí", remata Mourinho, vestido con la camiseta del Real Madrid. El máximo dirigente merengue, además, ha modificado su lema de campaña electoral para la ocasión. De "Mucha historia por hacer" a "MOUcha historia por hacer". Con esta publicación se han corroborado públicamente todas las informaciones que llegaban desde la capital española desde mediados de mayo.

Si vence a Enrique Riquelme en las urnas, por consiguiente, Florentino volverá a recurrir al mismo plan que en 2010. En medio del caos institucional y deportivo que atraviesa el club, considera que un viejo conocido como José Mourinho es el míster adecuado para recuperar el control del vestuario y devolverle competitividad a un equipo que ha competido mucho peor de lo esperado los dos últimos años.

Florentino cree que el vestuario necesita una figura con autoridad, personalidad y capacidad para imponer orden desde el primer día y ha 'atado' a Mourinho. El actual entrenador del Benfica será la primera vez que abandona un proyecto por decisión propia desde que finalizó su primera etapa en el Madrid. Y es que cabe recordar que, desde entonces, el luso ha sido despedido del Chelsea, el Manchester United, el Tottenham, la Roma y el Fenerbahce. Casi nada.

De despido en despido

El Real Madrid deberá pagar siete millones de euros al Benfica para que José Mourinho pueda desvincularse de 'Las Águilas'. Aunque esta cláusula expiró a finales de mayo, según el diario 'AS' Jorge Mendes ha conseguido que los responsables deportivos del club portugués faciliten la salida de 'The Special One' y no pidan una cantidad más elevada. Aun así, estamos hablando de un montante de dinero muy considerable para un técnico que lleva muchos años alejado del máximo nivel europeo.

En su primera etapa en el banquillo del Bernabéu, entre 2010 y 2013, Mourinho registró un balance de 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas y solo levantó una Liga, una Copa, una Supercopa. Tres títulos (y ninguna Champions) en tres años. En la última década únicamente ha levantado una Premier League (en la temporada 2014/15 con el Chelsea), una Europa League (con el Manchester United el curso 2016/17) y una Conferene League (la campaña 2021/22 con la Roma) como títulos importantes, además de dos Copas de la Liga de Inglaterra y una Supercopa de Inglaterra.