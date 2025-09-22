Florentino se aleja de Vinícius

Vinícius Júnior se queda cada vez más solo en esas cruzadas personales que le gusta alimentar. Un jugador mal visto por los rivales, aficiones y árbitros al que el Real Madrid ha protegido siempre con Florentino Pérez a la cabeza. Ha dado lo mismo si tenía o no razón en sus demandas, que siempre tuvo el apoyo del club tanto en su lucha contra el racismo, en sus peleas con los rivales o sus polémicas con los árbitros. Incluso le apoyó sin fisuras el año pasado cuando no ganó el Balón de Oro provocando un cisma con los organizadores que el club aún mantiene.

Mucha paciencia

Pero todo ha cambiado. El presidente madridista ha dado un paso atrás con el brasileño. No le ha gustado que paralizase las negociaciones de renovación cuando estaba todo hablado y tampoco le gusta que fuerce la situación amenazando con cumplir su contrato, termina en 2027, para irse con la carta de libertad bajo el brazo si no le pagan lo que pide. Exige una prima por renovar para ganar lo mismo o más que Mbappé.

El Madrid se ha cerrado en banda. No está dispuesto a abrir esa puerta y crear un precedente al que se agarrarían en el futuro otros jugadores. La situación ha llegado a un extremo que en los pasillos de Valdebebas ya se oye que cuanto antes se vaya, mejor. Tanto es así, que no se descartan que se vaya en enero si el jugador lo pide, como descubrió ‘El Chiringuito’. Vinícius está agotando la paciencia de los dirigentes madridistas empezando por su presidente.

Apuesta arriesgada

Hay que recordar que Florentino Pérez lo fichó con 17 años. Pagó al Flamengo 45 millones de euros en 2017 tras más de un año de negociaciones. Apostó por un jugador que pintaba bien, pero que no pasaba de ser un buen proyecto. Aterrizó en 2018 para foguearse en el Castilla y dar el salto al primer equipo. Pocos recuerdan que en sus dos primeros años era objeto de mofa por sus errores groseros para finalizar bonitas jugadas, fallando goles fáciles que provocaban hilaridad en los rivales.

Hubo paciencia con él y acabó siendo un jugador clave a partir de la temporada 21-22, pero su gran momento llegó como relevo de Benzema, para asumir el liderazgo ofensivo del equipo. En ese largo trayecto, Vinícius no ha dejado de alimentar polémicas por su fuerte carácter, pero siempre encontró refugio en el club pese a que muchos no aprobaban su comportamiento. Por eso, a muchos no les extraña que la relación se haya deteriorado y que el Madrid piense que tanta paz lleve como descanso deje... Y a ser posible, en enero.