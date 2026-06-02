Florentino se abona a las pancartas: "El futuro necesita a quien ya lo hizo realidad”

Florentino Pérez ha encontrado en las pancartas un nuevo vehículo para su campaña electoral. El presidente del Real Madrid, que busca revalidar el cargo en los comicios del próximo 7 de junio, ha vuelto a recurrir a una gran lona publicitaria en Madrid para reforzar su mensaje ante los socios madridistas.

La segunda aparición de este formato llegó esta semana en las inmediaciones de Valdebebas, a pocos metros de la Ciudad Real Madrid. En ella puede leerse el lema: “El futuro necesita a quien ya lo hizo realidad”, una frase con la que el dirigente blanco trata de vincular los éxitos de sus más de dos décadas al frente del club con la necesidad de dar continuidad a su proyecto.

No es la primera vez que Florentino utiliza este recurso durante la presente campaña. El pasado 23 de mayo sorprendió con una enorme lona instalada frente al Santiago Bernabéu, en pleno Paseo de la Castellana. Aquella pancarta mostraba una imagen del presidente junto al lema “Mucha historia por hacer” y recordaba las siete ciudades en las que el Real Madrid conquistó la Champions League bajo su mandato: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. La intención era clara: convertir su legado deportivo en el principal argumento electoral.

La ubicación tampoco fue casual. La lona se colocó en el mismo edificio que utilizó Joan Laporta en 2020 para impulsar su regreso a la presidencia del Barcelona con la ya célebre frase “Ganas de volver a veros”. Un guiño que no pasó desapercibido y que sirvió para inaugurar una campaña mucho más visible de lo habitual en torno a la figura de Florentino.

La estrategia evidencia un cambio en el tono de unas elecciones que, por primera vez desde 2004, cuentan con un rival enfrente. Enrique Riquelme ha conseguido presentar una alternativa y obligar al máximo mandatario blanco a salir de la comodidad de unas reelecciones que durante años llegaron sin oposición.

Con dos pancartas en apenas unas semanas, Florentino ha convertido las calles de Madrid en un escaparate más de su campaña. Primero apeló a la historia. Ahora mira al futuro. El mensaje, en cualquier caso, sigue siendo el mismo: nadie conoce mejor el camino del Real Madrid que quien presume de haberlo construido.