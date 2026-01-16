Flick alecciona a un Arbeloa que tiene un duro trabajo por delante

La noche vivida en el Carlos Belmonte ya se encuentra en la historia de los libros del fútbol, como uno de los episodios más bochornosos para la afición madridista. Otra demostración más, de que el mayor problema está en los jugadores y en su pésimo rendimiento. Los únicos responsables de lo que pasa en el verde, para bien o para mal. Contraste entre Arbeloa y Flick. Mientras que el primero dio por válida una convocatoria de mínimos con la que fracasó en Albacete, el alemán se aferró a los titularse para alcanzar los cuartos de una Copa del Rey que ya define el destino del nuevo Real Madrid.

Desolación en los jugadores madridistas en Albacete / AP

La maldición en el banquillo blanco

Ni en el peor de los casos, se imaginaba que un equipo de Segunda División arruinase el aterrizaje plano que se preveía para Arbeloa. Un debut pobre que, alarga la maldición para aquellos que se estrenan en el Real Madrid como entrenadores. Sucedió con Rafa Benítez (0-0 en la primera jornada de liga contra el Sporting), pasó con Ancelotti en su segunda etapa (perdió 2-1 contra el Rangers en su primer partido de pretemporada) e incluso se repitió con Xabi Alonso en el Mundial de clubes (1-1 ante el Pachuca). Una maldición que solo “la brujería” de Zidane evitó que ocurriese (venció 5-0 al Deportivo de la Coruña en su estreno).

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, observa el partido de Copa mientras cae la niebla entre el Albacete y el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Desde el aspecto táctico, hay mucho por mejorar, empezando por parecer un equipo. El quid de la cuestión es por dónde se puede levantar la piedra, una tarea marcada en rojo en la amplia lista de deberes de Arbeloa para empezar.

Las soluciones técnico-tácticas

Mucha gente achaca el mal juego del equipo a la falta de profesionalidad de los jugadores, algunos piensan que se debería alinear a los que mejor rindan en lugar de a los “mejores”, otros muchos llegan a la conclusión de que hay jugadores muy por debajo del nivel que requiere esta camiseta, pero la realidad es que, en el fútbol de élite actual, por mucho que te lo propongas, sin un orden táctico impartido por la figura del entrenador, quién es el conocedor de ello, no puedes competir. La derrota de ayer vino tras la victoria de los jugadores, la destitución de Xabi Alonso, quién por distintos motivos no terminó de generar encanto ni transmitir estímulos en los futbolistas. Sin embargo, es el que menos culpa tiene en las dos eliminaciones que ha sufrido el Madrid en apenas 3 días.

Arbeloa, con Camavinga / .

El peor Madrid que se recuerda

Arbeloa afronta el mayor reto de su carrera; el peor Madrid de los últimos años. Un equipo pobre en cifras goleadoras, futbolistas lejos de la talla Real Madrid, escaso de calidad, totalmente horizontal, con falta de dignidad y sin líderes. En su primera aparición, tiró de canteranos, jugadores de su cuerda que siempre le han respondido en el campo como él indicó: “Saben que tienen una gran oportunidad. El entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Por supuesto que saben que cuento con ellos".

Es evidente que este equipo necesita una revolución si quiere hablar de éxitos a final de temporada. Cuenta con un problema — no solo futbolístico — que nadie en el mundo del fútbol sabría con certeza cómo resolverlo. De ser así, ya le habría contratado el Madrid para entrenar. Muchos jugadores ya han demostrado no ir tan sobrados como para ignorar las instrucciones técnicas y quizás sea buen momento para dejar la anarquía a un lado y que cambien su visión tan paralela sobre la gravedad que tiene el asunto.