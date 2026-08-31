Mourinho pone a Espí como ejemplo: "Está listo para jugar cinco o 90 minutos"

En un vestuario de estrellas como el del Real Madrid se necesitan personas. Las estrellas se humanizan, sobre todo en las derrotas, pero nunca sobran perfiles como el de Carlos Espí. Un futbolista que “está preparado para jugar cinco o 95 minutos”, según comentan quienes han seguido de cerca sus aceleradas últimas semanas. Pasó de ser un jugador que ni siquiera estaba en el radar, aunque sí lo estuvo hace años para las categorías inferiores, a caer de pie en Valdebebas, donde, literalmente, vive con Mourinho.

El perfil que necesitaba Mourinho

Su incorporación no nació de una búsqueda de nombres, sino de perfiles. Cuando el Real Madrid provocó que Gonzalo se marchase al Fulham, Juni Calafat puso varias alternativas sobre la mesa. Mourinho buscaba un delantero distinto a todo lo que ya tenía: un nueve puro, de 1,94 metros, capaz de fijar centrales, jugar de espaldas y aceptar la rotación. “Le necesitamos para este tipo de partidos”, explicó el portugués. No llegó para disputarle el trono a nadie, sino para ofrecerle al equipo una solución que no tenía. De ahí que le llamen "Joselu Junior", como desveló Courtois.

Carlos Espí, junto a sus dos abuelas, en su presentación con el Real Madrid. / REAL MADRID

El portugués destapó esta circunstancia después de que el exjugador del Levante, por el que el Madrid pagó 25 millones, marcase el gol de la victoria blanca en Cornellà en el minuto 90. “Es un chico muy divertido. Vivimos juntos ahí en Valdebebas: desayunamos, comemos y cenamos juntos. Yo, mi staff, él y Cucurella”. La unión entre ambos se plasmó en un abrazo final tras ganar al Espanyol. Por su perfil, Espí tendrá ventanas de oportunidad, pero tendrá que esperar.

Para Mourinho, “vive un sueño, pero no trabaja como uno que está en la Luna”. Es un perfil distinto en un equipo donde los minutos se reparten de modo calculado. Es el ejemplo que pone al resto, aunque en ese ‘resto’ no entra una oligarquía que sigue dominando el Real Madrid y de la que forman parte Mbappé, Vinicius o Bellingham. Mantener el equilibrio entre todos estos actores pondrá a prueba la capacidad de convencimiento de Mourinho.

Una operación de cuatro días

Espí tiene apenas 21 años y un entorno familiar que le ha arropado en un cambio gigantesco, hasta convertirlo en un vecino más de Valdebebas. “Mi fichaje fue en cuatro días. Nada más recibir la llamada del Madrid, es imposible decir que no. Estamos muy contentos. Ahora están aquí mis abuelas, pero tampoco sabían nada. Ni mis amigos, nadie sabía nada. No podía decir nada. Hasta me vine aquí a Madrid sin que nadie supiera nada”, confesó el jugador, que firmó hasta el 30 de junio de 2031.

El vínculo con sus abuelas ya había dejado una de las imágenes de la pasada temporada. Después de marcar contra el Mallorca en un partido decisivo para la permanencia del Levante, Espí subió a la grada para abrazarlas. También son sus críticas más cercanas. “Hay una que sí, que todo es muy bonito. Pero la otra, cuando voy a su casa parece que no hago nada bien”, explicó. La más exigente es María, que le recuerda las ocasiones falladas incluso los días en que marca.

Yan Diomande y Carlos Espi, dos de los fichajes del Real Madrid este verano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por eso, la fotografía con María y Conchín durante su presentación no es únicamente una estampa familiar: condensa su forma de entender la vida. Después de su gol contra el Espanyol comenzó a crearse el caldo de cultivo que acompaña a cada debut exitoso en un equipo grande: su nombre apareció como candidato a la selección. No era completamente nuevo para Luis de la Fuente, que ya lo había incluido entre los 55 futbolistas de la prelista para el Mundial. Son muchos estímulos que pondrán a prueba su capacidad para mantener los pies en la tierra, a pesar de sus 1,94 metros de altura.

Complementario con Mbappé

La pasada temporada ya soportó la responsabilidad de mantener al Levante en Primera. Fue el máximo goleador granota con 11 tantos en LaLiga y terminó elegido mejor jugador sub-23 de la competición. Una experiencia muy distinta a la de muchos de sus nuevos compañeros, acostumbrados desde pequeños a convivir entre estrellas y a jugar en equipos dominantes.

Espí y Mbappé celebran el gol del Real Madrid ante el Espanyol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Espí ha demostrado, por el momento, que puede jugar junto a Mbappé cuando el rival se encierra. Su ocupación del área fija a los centrales y concede más libertad al francés, poco acostumbrado a cargar de manera constante el territorio del portero rival. Mourinho ha conseguido que su Madrid 1.0 tenga más presencia en esa zona, pero todavía necesita futbolistas que vivan en ella. “Tener ahí al gigante podría ser también una solución”, razonó el técnico.

Ahí reside el verdadero examen de Espí. En conservar la misma disposición cuando encadene partidos sin jugar. Si realmente está preparado para cinco o 95 minutos, Mourinho habrá encontrado algo más difícil de fichar que un delantero de área: un suplente capaz de sentirse importante sin exigir ser imprescindible. En un Real Madrid gobernado por estrellas, esa normalidad también puede ganar partidos.