El 'flashback' negativo de la cantera con Xabi Alonso

El Real Madrid parece estar atravesando un momento similar al vivido la temporada anterior respecto a las lesiones de sus defensores. Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba y Huijsen se encuentran lesionados y Xabi Alonso cuenta sus efectivos en defensa con los dedos de una mano. Únicamente Carreras, Fran García, Mendy, Asencio y Trent son los disponibles en la última convocatoria.

Xabi Alonso responde: ¿Pueden los jugadores hacerle la cama a un entrenador? / .

Pese a ello, el club ha preferido afrontar la situación de esta manera, contando con menos jugadores en lugar de recurrir a canteranos. Algo incrédulo por el riesgo que ello conlleva, pero que, recordando el manejo tan cauteloso por el que ha optado en los últimos años, donde la llegada de canteranos al primer equipo, parece más un proceso excepcional, que algo natural, no pilla de sorpresa.

Conviene recordar que en los entrenamientos de Xabi Alonso suelen aparecer jugadores de La Fábrica. No en abundancia, pero sí con frecuencia. Esto simplemente puede deberse a las necesidades de la primera plantilla para realizar sesiones de trabajo de mayor calidad, y no a un seguimiento específico dirigido a los jugadores que suben para comprobar su rendimiento rodeados de futbolistas de primer nivel.

DOS CASOS DESTACADOS

Thiago Pitarch y David Jiménez han sido hasta ahora los únicos canteranos que han entrado en convocatorias oficiales esta temporada. Pero ni siquiera ninguno ha hecho el amago de debutar. Su presencia ha sido más bien por circunstancias de cubrir alguna baja que por una apuesta. El único momento de gloria que han podido disfrutar los canteranos, fue en aquel amistoso veraniego ante el Tirol, donde Roberto Martín, Yáñez y Pitarch gozaron de unos minutos anecdóticos.

Thiago Pitarch, entrenando junto a Vinicius / Real Madrid

LA CRUDA VERDAD

Es evidente que el Real Madrid solo pone el foco en la cantera cuando la situación es muy crítica y les encargan “salvar la patata caliente”. Los debuts se producen bajo presión y necesidad absoluta, un entorno que no favorece a los chicos para sacar su naturalidad. El año pasado, a estas alturas, tras la pérdida de Militão, con Alaba también lesionado, consiguió debutar Asencio. Una lista a la que finalmente se sumaron Jacobo Ramón, Lorenzo Aguado, Chema, Víctor Muñoz y Yáñez. Un total de 6 canteranos en una de las temporadas en las que más se cebaron las lesiones con el equipo blanco.

Históricamente, los canteranos han demostrado ser los que más se dejan el alma en el campo. Hoy en día, Gonzalo y Asencio son los que corroboran el dato. Quizás, jugadores con una actitud y un pundonor que poco habitual en la plantilla. Mientras el club siga priorizando soluciones externas o plantillas cortas antes que mirar a Valdebebas, este problema seguirá repitiéndose año tras año y la afición seguirá haciéndose la misma pregunta: ¿El primer equipo es un búnker inaccesible para los canteranos, o simplemente no están todavía preparados?.