El Flamengo confirma que quiere fichar a Vinicius: "No tendremos que pagar nada al Madrid"

El futuro de Vinicius Jr apunta a ser uno de los grandes culebrones de los próximos meses. El futbolista brasileño, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, todavía no ha firmado su extensión de contrato con el conjunto blanco y las negociaciones continúan bloqueadas.

Los blancos consideran fundamental llegar a un acuerdo en verano, antes de que el extremo entre en el último año de su contrato. Florentino se niega en rotundo a que una de sus estrellas abandone el club gratis, por lo que considera una prioridad renovar su contrato.

Vinicius celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Associated Press/LaPresse

A pesar de todo, las posturas económicas entre el Madrid y el futbolista y sus agentes son todavía lejanas. A día de hoy, el dinero es el gran obstáculo en la negociación.

La entrada de Flamengo

Los rumores sobre una posible salida llevan mucho tiempo en los medios, tanto a nivel nacional como internacional. Arabia ya intentó hacerse con el jugador y volverá a la carga tarde o temprano. Por otro lado, equipos de la Premier League están pendientes de cómo avanza la negociación con el Real Madrid.

Sin embargo, el último club en aparecer en escena ha sido el Flamengo, exequipo de Vinicius Jr. Todo debido a unas palabras de José Boto, director del fútbol del conjunto carioca, durante la rueda de prensa de la presentación de Lucas Paquetá.

"El contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid”, explicó Boto ante los medios señalando una de las claves en la operación, el momento en el que Vinicius finaliza su vínculo con el conjunto blanco.

"La puerta siempre está abierta para Vini", afirmó Boto posteriormente en declaraciones a Globoesporte. "Su contrato está a punto de terminar, me envió un bonito regalo, una camiseta autografiada. Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros", añadió.

Vinicius salió de Flamengo en el verano de 2018, después de que el Real Madrid pagará 45 millones de euros para ficharle. Por aquel entonces, el extremo era una de las grandes promesas del panorama mundial.

Con el equipo brasileño, el futbolista llegó a disputar 69 encuentros, marcando 14 goles y repartiendo 4 asistencias. Casi ocho años después, el que fuera su equipo sueña con el regreso de Vinicius, aunque por el momento se antoja una operación muy complicada, especialmente por la insistencia del Madrid en renovar al futbolista y por la cantidad de equipos que aspiran a hacerse con el jugador si no continúa en el conjunto blanco.